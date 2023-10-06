Це люблять усі тореадори: суп по-іспанськи, який змінить уявлення про перші страви

Іспанія на столі

Ми вже розповідали, як приготувати хитрий рецепт борщу без м’яса. І якщо ви любитель кулінарних експериментів, цей рецепт саме для вас.

Сьогодні ми приготуємо улюблений суп в Іспанії. Ця незвичайна, схожа на рагу страва здивує вашу родину. Shuba радить додати в суп улюблені спеції, а помідори можна замінити столовою ложкою томатної пасти, а нут і селера можна не додавати. Спробуємо?

Як приготувати іспанський суп "Пучеро"

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 600 г;

яловича лопатка — 500 г;

свинячі ребра — 300 г;

ковбаса сервелат — 150 г;

морква — 2 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;

томати — 2 шт.;

селера, стебло — 100 г;

нут консервований — 100 г;

рослинна олія — 20 г;

часник, зубчики — 3 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

вода — 3 л.;

петрушка, гілочка, сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яловичину, ребра, лавровий лист і перець покладіть у глибоку каструлю, залийте водою і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть півтори години. Вийміть м’ясо, бульйон залиште. Картоплю, моркву, цибулю, селеру наріжте довільно і відваріть до готовності в бульйоні. Яловичину, ковбасу та ребра наріжте середніми шматочками. Часник наріжте невеликими слайсами. Часник відправте в сковорідку з розігрітою олією, за хвилину додайте яловичину, м’ясо ребер і ковбасу, і обсмажуйте 3 хвилини. У каструлю зі звареними овочами додайте обсмажене м’ясо, додайте нут, помідори нарізані, сіль і перець. Доведіть до кипіння, вимкніть вогонь та залиште під закритою кришкою на 10 хвилин.

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