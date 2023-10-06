Такі гарячі бутерброди сім'я буде проситиме щодня
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Гарячі бутерброди – найпопулярніша закуска не тільки в нашій країні, а й у всьому світі. Це чудовий сніданок, ідеальне рішення для вечері та просто паличка-виручалочка, якщо на порозі несподівано з’явилися гості. Готуються вони швидко з різних продуктів.
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати гарячі бутерброди за рецептом "Господиньки". Такі смачні гарячі бутерброди стануть постійними "гостями" на вашій кухні – їх проситимуть увесь час!
Як приготувати гарячі бутерброди на сковороді з фаршем
Інгредієнти:
- батон
- фарш – 300 г;
- цибуля – 1 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- сметана – 3 ст. л.;
- борошно — 2-3 ст. л.;
- сіль та перець – на свій смак;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Фарш викладаємо в глибоку миску, додаємо очищену і перемелену цибулю, солимо, перчимо і все добре перемішуємо.
- Яйця розбиваємо в окрему миску. Додаємо сметану, теж солимо і перчимо, все перемішуємо. Всипаємо борошно і перемішуємо — у вас має вийти не дуже густа маса.
- Розрізаємо батон, викладаємо на нього фарш. Кожен бутерброд занурюємо в масу з яйця та обсмажуємо з обох боків на олії.
Рекомендуємо приготувати гарячі бутерброди з омлетом, сиром та шинкою за рецептом "Телеграфа". Цей корисний перекус зручно брати школярам із собою.