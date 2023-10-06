Такі гарячі бутерброди сім'я буде проситиме щодня

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Гарячі бутерброди – найпопулярніша закуска не тільки в нашій країні, а й у всьому світі. Це чудовий сніданок, ідеальне рішення для вечері та просто паличка-виручалочка, якщо на порозі несподівано з’явилися гості. Готуються вони швидко з різних продуктів.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати гарячі бутерброди за рецептом "Господиньки". Такі смачні гарячі бутерброди стануть постійними "гостями" на вашій кухні – їх проситимуть увесь час!

Як приготувати гарячі бутерброди на сковороді з фаршем

Інгредієнти:

батон

фарш – 300 г;

цибуля – 1 шт.;

яйця – 3 шт.;

сметана – 3 ст. л.;

борошно — 2-3 ст. л.;

сіль та перець – на свій смак;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Фарш викладаємо в глибоку миску, додаємо очищену і перемелену цибулю, солимо, перчимо і все добре перемішуємо. Яйця розбиваємо в окрему миску. Додаємо сметану, теж солимо і перчимо, все перемішуємо. Всипаємо борошно і перемішуємо — у вас має вийти не дуже густа маса. Розрізаємо батон, викладаємо на нього фарш. Кожен бутерброд занурюємо в масу з яйця та обсмажуємо з обох боків на олії.

Рекомендуємо приготувати гарячі бутерброди з омлетом, сиром та шинкою за рецептом "Телеграфа". Цей корисний перекус зручно брати школярам із собою.