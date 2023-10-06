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Такі гарячі бутерброди сім'я буде проситиме щодня

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приготувати їх — простіше простого
Приготувати їх — простіше простого. Фото gospodynka.com.ua

Ваші близькі скажуть вам спасибі

Гарячі бутерброди – найпопулярніша закуска не тільки в нашій країні, а й у всьому світі. Це чудовий сніданок, ідеальне рішення для вечері та просто паличка-виручалочка, якщо на порозі несподівано з’явилися гості. Готуються вони швидко з різних продуктів.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати гарячі бутерброди за рецептом "Господиньки". Такі смачні гарячі бутерброди стануть постійними "гостями" на вашій кухні – їх проситимуть увесь час!

Як приготувати гарячі бутерброди на сковороді з фаршем

Інгредієнти:

  • батон
  • фарш – 300 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яйця – 3 шт.;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • борошно — 2-3 ст. л.;
  • сіль та перець – на свій смак;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування:

  1. Фарш викладаємо в глибоку миску, додаємо очищену і перемелену цибулю, солимо, перчимо і все добре перемішуємо.
  2. Яйця розбиваємо в окрему миску. Додаємо сметану, теж солимо і перчимо, все перемішуємо. Всипаємо борошно і перемішуємо — у вас має вийти не дуже густа маса.
  3. Розрізаємо батон, викладаємо на нього фарш. Кожен бутерброд занурюємо в масу з яйця та обсмажуємо з обох боків на олії.

Рекомендуємо приготувати гарячі бутерброди з омлетом, сиром та шинкою за рецептом "Телеграфа". Цей корисний перекус зручно брати школярам із собою.

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#Рецепт #Гарячі бутерброди #Готуємо вдома