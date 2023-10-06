Пікантна закуска із трьох простих продуктів: цей рулет доречний і до свята, і на пікнік

Просто, швидко та неймовірно смачно

Жодні дружні посиденьки, ділова зустріч чи вечірка не обходяться без різноманітних закусок. Холодні та гарячі закуски зручні на випадок гостей, що несподівано набігли без попередження, або звичайного перекушування.

Безумовно, рецептів закусок неймовірна безліч, проте "ТСН" пропонує ще один. Лаваш з морквою по-корейськи та сиром ви приготуєте за лічені хвилини всього з трьох інгредієнтів, а результат вас здивує. Це чудовий спосіб приготувати смачну та бюджетну закуску на святковий стіл або взяти з собою на природу.

Як приготувати рулет з лаваша з морквою по-корейськи та сиром

Інгредієнти:

тонкий лаваш — 2 шт.;

морква по-корейськи – 200 г;

сир твердий (можна використовувати плавлений сир) – 150 г;

майонез – 100 г;

часник – 2 зубчики;

зелень петрушки, кропу.

Спосіб приготування:

Зелень дрібно нарізаємо, сир натираємо на середній тертці. Додаємо пропущений через прес часник та майонез, все ретельно перемішуємо. Перший лист лаваша змащуємо майонезом, викладаємо моркву по-корейськи. Зверху викладаємо другий аркуш лаваша, намазуємо його сирною масою. Готовий рулет загортаємо в харчову плівку та відправляємо на пару годин у холодильник для просочення. Перед подачею рулет нарізаємо на порційні шматочки та викладаємо на блюдо.

Майонез можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Ви більше не купуватимете соус у магазині.