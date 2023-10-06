Достойний суперник олів’є: рецепт салату, з яким ви забудете про інші страви

Вразить і вишуканим смаком, і яскравим зовнішнім виглядом

Найрізноманітніші салати ми готуємо досить часто. Що може бути простіше, ніж нарізати усі інгредієнти та заправити улюбленим соусом? Якщо ж вам набридло класичне олів’є, пропонуємо скуштувати салат з курячим філе.

Цю страву за рецептом Shuba приготувати дуже просто, але вона вразить вас неперевершеним смаком та яскравими квітами. Стандартне поєднання кукурудзи та курячого філе просто освіжіть огірками та маринованою цибулею. Вам точно сподобається!

Як приготувати салат з курячим філе, кукурудзою та маринованою цибулею.

Інгредієнти на 3 порції:

огірок — 200 г;

куряче філе — 200 г;

яйця курячі — 3 шт.;

консервована кукурудза — 120 г;

цибуля жовта ріпчаста — 50 г;

сметана 20%; — 1 ст. л.;

майонез 67% — 1 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Для маринування цибулі:

оцет (можна використовувати яблучний) — 2 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

вода гаряча — 50 г.

Спосіб приготування:

Цибулю очистьте, наріжте кубиками, викладіть в миску, посипте сіллю та цукром, полийте оцтом, окропом і залиште на 15 хвилин. Куряче філе та яйця відварюємо, остудіть і наріжте кубиками. Наріжте огірки, з консервованої кукурудзи злийте воду. З цибулі злийте воду. Всі інгредієнти складіть в одну миску, приправте майонезом і сметаною, посоліть і поперчіть, добре перемішайте і подавайте.

Майонез для салату рекомендуємо приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Це просто та швидко!