Подруги проситимуть рецепт: шоколадний торт без випічки
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Щоб приготувати шоколадний мусовий торт не потрібно возитися з духовкою
Шоколадний торт із печивом без використання духовки — ідеальний вибір для ласунок, які не мають можливості або не бажають використовувати духовку. Усі необхідні інгредієнти для цього десерту можна легко купити у найближчому магазині, а сам процес приготування дуже простий.
Шоколадний торт без випічки вражає своєю ніжною та ситністю. А рецепт нам пропонує портал smachno.ua.
Як приготувати шоколадний торт без випічки
Інгредієнти:
Основа
- Шоколадне печиво — 200 г
- М'яке вершкове масло — 50 г
- Молоко (або вершки) — 4 ст.л.
Мус
- Шоколад — 100 г
- М'який сир — 250 г
- Ванільний цукор — 1 пакетик
- Цукрова пудра — 100 г
- Желатин — 10 г
- Вершки 33-35% — 350 мл
Спосіб приготування:
- Дно роз'ємної форми для випічки діаметром 20-22 см вистелити пергаментом, защипнути бортики.
- Печиво подрібнити в крихту за допомогою блендеру чи м'ясорубки.
- Додати розм'якшене вершкове масло та молоко, ретельно перемішати. Має вийти маса, схожа на пластилін.
- Викласти "тісто" на дно форми, розрівняти.
- Для приготування мусу вершки потрібно збити до стійких піків.
- Сир змішати з цукровою пудрою, ванільним цукром та шоколадом, збити міксером.
- До маси влити підготовлений за інструкцією желатин, добре перемішати, обережно додати вершки й знову перемішати.
- Викласти мус на основу з печива, поставити у холодильник на ніч.
- Коли торт повністю застигне, слід обережно відділити його від стінок форми та за допомогою пергаменту перенести на окреме блюдо.
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