Подруги проситимуть рецепт: шоколадний торт без випічки

Щоб приготувати шоколадний мусовий торт не потрібно возитися з духовкою

Шоколадний торт із печивом без використання духовки — ідеальний вибір для ласунок, які не мають можливості або не бажають використовувати духовку. Усі необхідні інгредієнти для цього десерту можна легко купити у найближчому магазині, а сам процес приготування дуже простий.

Шоколадний торт без випічки вражає своєю ніжною та ситністю. А рецепт нам пропонує портал smachno.ua.

Як приготувати шоколадний торт без випічки

Інгредієнти:

Основа

Шоколадне печиво — 200 г

М'яке вершкове масло — 50 г

Молоко (або вершки) — 4 ст.л.

Мус

Шоколад — 100 г

М'який сир — 250 г

Ванільний цукор — 1 пакетик

Цукрова пудра — 100 г

Желатин — 10 г

Вершки 33-35% — 350 мл

Спосіб приготування:

Дно роз'ємної форми для випічки діаметром 20-22 см вистелити пергаментом, защипнути бортики. Печиво подрібнити в крихту за допомогою блендеру чи м'ясорубки. Додати розм'якшене вершкове масло та молоко, ретельно перемішати. Має вийти маса, схожа на пластилін. Викласти "тісто" на дно форми, розрівняти. Для приготування мусу вершки потрібно збити до стійких піків. Сир змішати з цукровою пудрою, ванільним цукром та шоколадом, збити міксером. До маси влити підготовлений за інструкцією желатин, добре перемішати, обережно додати вершки й знову перемішати. Викласти мус на основу з печива, поставити у холодильник на ніч. Коли торт повністю застигне, слід обережно відділити його від стінок форми та за допомогою пергаменту перенести на окреме блюдо.

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