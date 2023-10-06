Ви більше не підійдете до духовки: дивовижно простий торт без випічки та желатину

Знадобиться максимально простий набір продуктів

Ми розповідали, як спекти елементарний шоколадний торт-пиріг. Тепер ділимось рецептом ще простішого десерту — для нього навіть духовка не знадобиться.

Такий торт підійде як для святкового застілля, так і просто до чаю. На приготування знадобиться всього година. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти для крему:

Сметана 20% – 400 г.

Цукор – 150 г.

Вершкове масло – 100 г.

Борошно – 50 г.

Ванілін – 2 ч.л.

Яйця – 2 шт.

Для основи:

Шоколадне печиво – 350 г.

Вершкове масло – 100 г.

Молоко – 1 ст.л.

Спосіб приготування:

У сотейник всипаємо цукор, ванілін та борошно. Вливаємо яйця і збиваємо масу вінчиком до однорідності. Додаємо жирну сметану, перемішуємо. Ставимо масу на вогонь і, інтенсивно помішуючи, доводимо до кипіння. Варимо на слабкому вогні до загусання крему. Постійно помішуємо. Перекладаємо готовий крем в холодну миску і накриваємо харчовою плівкою "в контакт". Коли охолоне, прибираємо в холодильник до остигання. У чашу блендера закладаємо вершкове масло і збиваємо його до повітряної маси. Потім поступово вводимо до масла остиглий крем. Збиваємо все разом до білої повітряної маси. Окремо перебиваємо блендером у крихту будь-яке шоколадне печиво. Додаємо до нього розтоплене вершкове масло та молоко. Замішуємо до повної однорідності. Відділяємо від шоколадної маси п’ять столових ложок і відставляємо. Решту викладаємо шаром у форму або кондитерське кільце. Утрамбовуємо, формуємо бортики. Викладаємо весь крем, а зверху розподіляємо ті самі відкладені п’ять ложок. Накриваємо харчовою плівкою та прибираємо на кілька годин або на ніч в холодильник.

За ніч тортик стане максимально ніжним та просоченим. Також ми розповідали, як приготувати швидкі гарбузові мармеладки.