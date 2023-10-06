Ви більше не підійдете до духовки: дивовижно простий торт без випічки та желатину
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Знадобиться максимально простий набір продуктів
Ми розповідали, як спекти елементарний шоколадний торт-пиріг. Тепер ділимось рецептом ще простішого десерту — для нього навіть духовка не знадобиться.
Такий торт підійде як для святкового застілля, так і просто до чаю. На приготування знадобиться всього година. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти для крему:
- Сметана 20% – 400 г.
- Цукор – 150 г.
- Вершкове масло – 100 г.
- Борошно – 50 г.
- Ванілін – 2 ч.л.
- Яйця – 2 шт.
Для основи:
- Шоколадне печиво – 350 г.
- Вершкове масло – 100 г.
- Молоко – 1 ст.л.
Спосіб приготування:
- У сотейник всипаємо цукор, ванілін та борошно. Вливаємо яйця і збиваємо масу вінчиком до однорідності.
- Додаємо жирну сметану, перемішуємо. Ставимо масу на вогонь і, інтенсивно помішуючи, доводимо до кипіння.
- Варимо на слабкому вогні до загусання крему. Постійно помішуємо. Перекладаємо готовий крем в холодну миску і накриваємо харчовою плівкою "в контакт". Коли охолоне, прибираємо в холодильник до остигання.
- У чашу блендера закладаємо вершкове масло і збиваємо його до повітряної маси. Потім поступово вводимо до масла остиглий крем. Збиваємо все разом до білої повітряної маси.
- Окремо перебиваємо блендером у крихту будь-яке шоколадне печиво. Додаємо до нього розтоплене вершкове масло та молоко. Замішуємо до повної однорідності.
- Відділяємо від шоколадної маси п’ять столових ложок і відставляємо. Решту викладаємо шаром у форму або кондитерське кільце.
- Утрамбовуємо, формуємо бортики. Викладаємо весь крем, а зверху розподіляємо ті самі відкладені п’ять ложок. Накриваємо харчовою плівкою та прибираємо на кілька годин або на ніч в холодильник.
За ніч тортик стане максимально ніжним та просоченим. Також ми розповідали, як приготувати швидкі гарбузові мармеладки.