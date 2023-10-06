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Перевірений рецепт запіканки з бабусиного записника: знадобиться два яйця і трохи сиру

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
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Така запіканка ідеальна до кави чи чаю Новина оновлена 06 жовтня 2023, 13:11
Така запіканка ідеальна до кави чи чаю. Фото Смачно

Елементарний рецепт домашньої випічки

Ми розповідали, як спекти неймовірно пухкі дріжджові булочки з родзинками. Тепер ділимось рецептом чудової сирної запіканки.

Така домашня випічка може стати солодким сніданком чи перекусом, або й просто доповненням до кави чи чаю. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

  • 400 г кисломолочного сиру
  • 2 яйця
  • 100 г цукру
  • 0,5 розпушувача
  • 2-3 пакетики ванільного цукру
  • 100 мл вершків
  • 3 ст. л. крохмалю

Спосіб приготування:

  1. Сир перебиваємо блендером. Додаємо яйця, цукор, розпушувач, вершки ванільний цукор та крохмаль.
  2. Всі інгредієнти разом перебиваємо за допомогою блендера до однорідної консистенції. Не повинно бути жодної грудочки — від цього залежить текстура майбутнього десерту.
  3. Форму для запікання застеляємо пергаментом. Викладаємо у форму сирну масу й ставимо її у духовку, розігріту до 190 градусів.
  4. Орієнтовний час випікання — 45-55 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки.

Притрусіть запіканку цукровою пудрою і охолодіть перед тим, як нарізати. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний гарбузовий мармелад.

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