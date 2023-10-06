Перевірений рецепт запіканки з бабусиного записника: знадобиться два яйця і трохи сиру

Елементарний рецепт домашньої випічки

Ми розповідали, як спекти неймовірно пухкі дріжджові булочки з родзинками. Тепер ділимось рецептом чудової сирної запіканки.

Така домашня випічка може стати солодким сніданком чи перекусом, або й просто доповненням до кави чи чаю. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

400 г кисломолочного сиру

2 яйця

100 г цукру

0,5 розпушувача

2-3 пакетики ванільного цукру

100 мл вершків

3 ст. л. крохмалю

Спосіб приготування:

Сир перебиваємо блендером. Додаємо яйця, цукор, розпушувач, вершки ванільний цукор та крохмаль. Всі інгредієнти разом перебиваємо за допомогою блендера до однорідної консистенції. Не повинно бути жодної грудочки — від цього залежить текстура майбутнього десерту. Форму для запікання застеляємо пергаментом. Викладаємо у форму сирну масу й ставимо її у духовку, розігріту до 190 градусів. Орієнтовний час випікання — 45-55 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки.

Притрусіть запіканку цукровою пудрою і охолодіть перед тим, як нарізати. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний гарбузовий мармелад.