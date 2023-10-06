Перевірений рецепт запіканки з бабусиного записника: знадобиться два яйця і трохи сиру
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Елементарний рецепт домашньої випічки
Ми розповідали, як спекти неймовірно пухкі дріжджові булочки з родзинками. Тепер ділимось рецептом чудової сирної запіканки.
Така домашня випічка може стати солодким сніданком чи перекусом, або й просто доповненням до кави чи чаю. Рецептом поділились на ProstoWay.
Інгредієнти:
- 400 г кисломолочного сиру
- 2 яйця
- 100 г цукру
- 0,5 розпушувача
- 2-3 пакетики ванільного цукру
- 100 мл вершків
- 3 ст. л. крохмалю
Спосіб приготування:
- Сир перебиваємо блендером. Додаємо яйця, цукор, розпушувач, вершки ванільний цукор та крохмаль.
- Всі інгредієнти разом перебиваємо за допомогою блендера до однорідної консистенції. Не повинно бути жодної грудочки — від цього залежить текстура майбутнього десерту.
- Форму для запікання застеляємо пергаментом. Викладаємо у форму сирну масу й ставимо її у духовку, розігріту до 190 градусів.
- Орієнтовний час випікання — 45-55 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки.
Притрусіть запіканку цукровою пудрою і охолодіть перед тим, як нарізати. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний гарбузовий мармелад.