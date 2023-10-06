Найкращий соус до картоплі можна приготувати за дві хвилини: елементарний рецепт

Картопелька з таким соусом буде просто неймовірно смачною

Ароматна, хрумка та золотиста картопелька по-селянськи — страва, яку залюбки їдять навіть самостійно, що вже казати про неї як про гарнір. Але іноді вона виходить дещо суха.

І в цьому випадку її смак в кілька разів покращить соус. На ProstoWay поділились рецептом соусу, що є безпрограшним варіантом зробити страву ще апетитнішою.

Інгредієнти:

сметана — 200 мл;

яйця — 2 шт.;

мариновані чи солоні огірки — 2 шт.;

цибуля — 0,5 шт.;

зелень — 0,5 пучка;

гірчиця — 2 ч.л.

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо і остуджуємо. Нарізаємо їх, цибулю та огірки на дрібні кубики. Миємо та просушуємо паперовими рушниками зелень. Подрібнюємо. Змішуємо всі компоненти зі сметаною та гірчицею. Трохи солимо та до власного смаку посипаємо чорним меленим перцем.

Соус можна їсти одразу, але ще смачнішим він стане, якщо 10-15 хвилин постоїть в холодильнику. З ним картопляні страви набагато кращі. Та й готується він зовсім швидко, а якщо в холодильнику є відварені заздалегідь яйця — то взагалі за одну-дві хвилини. Також ми розповідали, як зварити яйце, що розбилось.