Найкращий соус до картоплі можна приготувати за дві хвилини: елементарний рецепт
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Картопелька з таким соусом буде просто неймовірно смачною
Ароматна, хрумка та золотиста картопелька по-селянськи — страва, яку залюбки їдять навіть самостійно, що вже казати про неї як про гарнір. Але іноді вона виходить дещо суха.
І в цьому випадку її смак в кілька разів покращить соус. На ProstoWay поділились рецептом соусу, що є безпрограшним варіантом зробити страву ще апетитнішою.
Інгредієнти:
- сметана — 200 мл;
- яйця — 2 шт.;
- мариновані чи солоні огірки — 2 шт.;
- цибуля — 0,5 шт.;
- зелень — 0,5 пучка;
- гірчиця — 2 ч.л.
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо і остуджуємо. Нарізаємо їх, цибулю та огірки на дрібні кубики.
- Миємо та просушуємо паперовими рушниками зелень. Подрібнюємо.
- Змішуємо всі компоненти зі сметаною та гірчицею. Трохи солимо та до власного смаку посипаємо чорним меленим перцем.
Соус можна їсти одразу, але ще смачнішим він стане, якщо 10-15 хвилин постоїть в холодильнику. З ним картопляні страви набагато кращі. Та й готується він зовсім швидко, а якщо в холодильнику є відварені заздалегідь яйця — то взагалі за одну-дві хвилини. Також ми розповідали, як зварити яйце, що розбилось.