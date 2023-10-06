Будете пекти, поки є сливи: найпростіший осінній пиріг до чаю

Фантастично простий рецепт домашньої випічки

Ми розповідали, як спекти традиційну яблучну Шарлотку. Тепер ділимось рецептом ще одного сезонного пирога — зі сливами.

Тісто настільки елементарне, що його можна пекти хоч щодня, якщо у холодильнику знайдуться сливи. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

2 яйця

100 г цукру

50 г вершкового масла

120 мл молока

1 чайна ложка розпушувача

240 г борошна

по дрібці солі та ваніліну

500—700 г слив

Для пісочної присипки:

90 г цукру

130 г борошна

80 г вершкового масла

Спосіб приготування:

В миску розбиваємо яйця, всипаємо цукор, ваніль і сіль. Збиваємо все міксером до пишності. Розтоплюємо масло. Коли трохи охолоне, разом із молоком додаємо до тіста. Знову перемішуємо міксером. Борошно разом із розпушувачем поетапно просіюємо в тісто. Розмішуємо до однорідності. Тісто має важко сповзати з ложки. Для присипки в окрему миску всипаємо борошно, додаємо цукор і холодне масло. Розтираємо все пальцями на крихту. Форму для випічки застеляємо пергаментом, виливаємо рівномірно тісто. Половинки слив без кісточок викладаємо на тісто зрізом догори. Сливи зверху присипаємо солодкою крихтою. За бажання в неї можна додати трохи кориці. Випікаємо пиріг в добре розігрітій до 200 градусів духовці. Орієнтовний час — приблизно 40—45 хв. Точний час випікання залежить від особливостей вашої духовки.

Найкраще нарізати пиріг, коли він трохи охолоне. Також ми розповідали, як спекти смачний гарбузовий пиріг.