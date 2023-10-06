Будете пекти, поки є сливи: найпростіший осінній пиріг до чаю
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Фантастично простий рецепт домашньої випічки
Ми розповідали, як спекти традиційну яблучну Шарлотку. Тепер ділимось рецептом ще одного сезонного пирога — зі сливами.
Тісто настільки елементарне, що його можна пекти хоч щодня, якщо у холодильнику знайдуться сливи. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 100 г цукру
- 50 г вершкового масла
- 120 мл молока
- 1 чайна ложка розпушувача
- 240 г борошна
- по дрібці солі та ваніліну
- 500—700 г слив
Для пісочної присипки:
- 90 г цукру
- 130 г борошна
- 80 г вершкового масла
Спосіб приготування:
- В миску розбиваємо яйця, всипаємо цукор, ваніль і сіль. Збиваємо все міксером до пишності.
- Розтоплюємо масло. Коли трохи охолоне, разом із молоком додаємо до тіста. Знову перемішуємо міксером.
- Борошно разом із розпушувачем поетапно просіюємо в тісто. Розмішуємо до однорідності. Тісто має важко сповзати з ложки.
- Для присипки в окрему миску всипаємо борошно, додаємо цукор і холодне масло. Розтираємо все пальцями на крихту.
- Форму для випічки застеляємо пергаментом, виливаємо рівномірно тісто. Половинки слив без кісточок викладаємо на тісто зрізом догори.
- Сливи зверху присипаємо солодкою крихтою. За бажання в неї можна додати трохи кориці.
- Випікаємо пиріг в добре розігрітій до 200 градусів духовці. Орієнтовний час — приблизно 40—45 хв. Точний час випікання залежить від особливостей вашої духовки.
Найкраще нарізати пиріг, коли він трохи охолоне. Також ми розповідали, як спекти смачний гарбузовий пиріг.