Якщо набридли звичайні пиріжки: рецепт капустяного рулету заощадить ваші сили та час
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готується просто, з’їдається швидко
Якщо ви любите пиріжки з капустою, але готували їх дуже часто, то можна урізноманітнити меню капустяним пирогом. Турбот з ним набагато менше, а на смак страва виходить не менш смачною. Одного рулету вистачить, щоб перекусити всім.
"Школа життя" розповідає, що для такого пирога капусту можна протушкувати заздалегідь, сховати у ZIP-пакеті та заморозити. Так ви заощадите час і зусилля і приготуєте страву набагато швидше.
Як приготувати капустяний пиріг
Інгредієнти:
- яйця – 4 шт.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- цукор – 20 г;
- вода кімнатної температури – 30 мл;
- соняшникова олія без запаху – 30 мл;
- борошно — 100 г;
- тушкована капуста – 400 г.
Спосіб приготування:
- Яйця ділимо на білки та жовтки. Білки збиваємо із сіллю до м’яких піків, відставляємо убік.
- Жовтки збиваємо з цукром у пишну піну, додаємо воду й акуратно, по стінці посуду вливаємо олію. Все перемішуємо міксером.
- В отриману масу просіюємо борошно, додаємо збиті білки, акуратно перемішуємо знизу нагору, щоб не опали. У вас має вийти рідке, однорідне тісто, яке повільно стікатиме з ложки.
- Духовку розігріваємо до 180 градусів. Деко застилаємо килимком або пергаментом.
- На деко викладаємо капусту рівним шаром, заливаємо тістом і відправляємо в духовку приблизно на 15 хвилин до золотистого кольору. Не слід капусту пересушувати, інакше вона кришитиметься і ламатиметься.
- Обережно перевертаємо на інший килимок, щоб начинка виявилася зверху. Загортаємо в рулет, нарізаємо та подаємо на стіл.
Рекомендуємо також приготувати незвичайний рулет із картоплі з шинкою за рецептом "Телеграфа". Він здивує і близьких, і гостей.