Якщо набридли звичайні пиріжки: рецепт капустяного рулету заощадить ваші сили та час

Готується просто, з’їдається швидко

Якщо ви любите пиріжки з капустою, але готували їх дуже часто, то можна урізноманітнити меню капустяним пирогом. Турбот з ним набагато менше, а на смак страва виходить не менш смачною. Одного рулету вистачить, щоб перекусити всім.

"Школа життя" розповідає, що для такого пирога капусту можна протушкувати заздалегідь, сховати у ZIP-пакеті та заморозити. Так ви заощадите час і зусилля і приготуєте страву набагато швидше.

Як приготувати капустяний пиріг

Інгредієнти:

яйця – 4 шт.;

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор – 20 г;

вода кімнатної температури – 30 мл;

соняшникова олія без запаху – 30 мл;

борошно — 100 г;

тушкована капуста – 400 г.

Спосіб приготування:

Яйця ділимо на білки та жовтки. Білки збиваємо із сіллю до м’яких піків, відставляємо убік. Жовтки збиваємо з цукром у пишну піну, додаємо воду й акуратно, по стінці посуду вливаємо олію. Все перемішуємо міксером. В отриману масу просіюємо борошно, додаємо збиті білки, акуратно перемішуємо знизу нагору, щоб не опали. У вас має вийти рідке, однорідне тісто, яке повільно стікатиме з ложки. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Деко застилаємо килимком або пергаментом. На деко викладаємо капусту рівним шаром, заливаємо тістом і відправляємо в духовку приблизно на 15 хвилин до золотистого кольору. Не слід капусту пересушувати, інакше вона кришитиметься і ламатиметься. Обережно перевертаємо на інший килимок, щоб начинка виявилася зверху. Загортаємо в рулет, нарізаємо та подаємо на стіл.

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