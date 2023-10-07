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Якщо набридли звичайні пиріжки: рецепт капустяного рулету заощадить ваші сили та час

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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За цим рецептом вишикуються в чергу
За цим рецептом вишикуються в чергу. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Готується просто, з’їдається швидко

Якщо ви любите пиріжки з капустою, але готували їх дуже часто, то можна урізноманітнити меню капустяним пирогом. Турбот з ним набагато менше, а на смак страва виходить не менш смачною. Одного рулету вистачить, щоб перекусити всім.

"Школа життя" розповідає, що для такого пирога капусту можна протушкувати заздалегідь, сховати у ZIP-пакеті та заморозити. Так ви заощадите час і зусилля і приготуєте страву набагато швидше.

Як приготувати капустяний пиріг

Інгредієнти:

  • яйця – 4 шт.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • цукор – 20 г;
  • вода кімнатної температури – 30 мл;
  • соняшникова олія без запаху – 30 мл;
  • борошно — 100 г;
  • тушкована капуста – 400 г.

Спосіб приготування:

  1. Яйця ділимо на білки та жовтки. Білки збиваємо із сіллю до м’яких піків, відставляємо убік.
  2. Жовтки збиваємо з цукром у пишну піну, додаємо воду й акуратно, по стінці посуду вливаємо олію. Все перемішуємо міксером.
  3. В отриману масу просіюємо борошно, додаємо збиті білки, акуратно перемішуємо знизу нагору, щоб не опали. У вас має вийти рідке, однорідне тісто, яке повільно стікатиме з ложки.
  4. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Деко застилаємо килимком або пергаментом.
  5. На деко викладаємо капусту рівним шаром, заливаємо тістом і відправляємо в духовку приблизно на 15 хвилин до золотистого кольору. Не слід капусту пересушувати, інакше вона кришитиметься і ламатиметься.
  6. Обережно перевертаємо на інший килимок, щоб начинка виявилася зверху. Загортаємо в рулет, нарізаємо та подаємо на стіл.

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