Не потрібна ні мука, ні духовка: 15 хвилин — і гора хачапурі на тарілці

Ви із задоволенням приготуєте та із задоволенням з’їсте

Хачапурі – смачна та ароматна грузинська випічка. Якщо ви її любите, але не бажаєте довго стояти на кухні, цей рецепт для вас.

Для хачапурі за рецептом "1 хвилина" вам не доведеться замішувати тісто, включати духовку та довго возитися на кухні. Такі хачапурі ви приготуєте за 15 хвилин, тому що для них потрібен… батон. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати хачапурі в батоні

Інгредієнти:

6 шматочків батона;

300 г сиру;

50 г твердого сиру;

3 яйця;

100 мл молока;

2 ст. л. рослинної олії;

2 гілочки кропу;

1 щіпка куркуми;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Сир посоліть, змішайте з дрібно нарізаним кропом. Твердий сир натріть, змішайте з сирною масою. У яйцях відокремте жовтки від білків. Жовтки залиште у шкаралупі. Білки збийте з сіллю та куркумою за допомогою вінчика. У суміш влийте молоко, перемішайте до однорідного стану. Візьміть два шматочки батона. В одному виріжте м'якуш таким чином, щоб залишилася неушкоджена скоринка. Інший шматочок намажте сирною намазкою, зверху покладіть вирізану коробочку і притисніть до начинки. У вас повинен вийти схожий на хачапурі човник. Обваляйте її в білковій суміші, викладіть на розігріту з олією сковороду обрізаною стороною вниз і смажте на середньому вогні 3-4 хвилини. Через зазначений термін хачапурі переверніть, а додайте всередину жовток. Смажте під закритою кришкою 2 хвилини та подавайте на стіл.

Рекомендуємо також приготувати хачапурі на основі для піци за рецептом "Телеграфа". Легко і просто у вас вийде чудова страва.