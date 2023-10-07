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Будуть утричі смачніші: просто додайте до печінкових котлет один інгредієнт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ресторану страву приготувати вдома просто
Ресторану страву приготувати вдома просто. Фото babusyni-retsepty

Краще рецепту ви не знайдете

Печінка – корисний та смачний продукт. Її можна готувати як самостійну страву, також із печінки можна готувати смачні салати.

Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" приготуємо неймовірні печінкові котлети. Чому неймовірні? Тому що при приготуванні ми додамо картоплю — саме вона зробить котлетки смачнішими, соковитішими та ніжнішими. Спробуємо?

Як приготувати печінкові котлети

Інгредієнти:

  • куряча печінка – 650 г;
  • картопля – 3 шт.;
  • цибуля – 2 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • панірувальні сухарі – 4 ст. л.;
  • часник — 2 зуб.;
  • сіл, чорний перець (мелений) – на свій смак;
  • зелень – 1 пучок.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть картоплю у мундирах, очистьте. Печінку промийте та очистьте від усього зайвого.
  2. Через м’ясорубку або блендер пропустіть цибулю, печінку та відварену картоплю.
  3. Зелень і часник подрібніть і разом із панірувальними сухарями та яйцем відправте у фарш. Посоліть, поперчіть до смаку і ретельно перемішайте.
  4. Розігрійте сковороду з олією. Ложкою викладіть печінковий фарш на сковороду і смажте котлети на середньому вогні 2-3 хвилини, поки вони не підрум’яняться.
  5. Переверніть котлети, зменште вогонь, накрийте сковороду кришкою і смажте ще 3 хвилини.

Готові котлети подавайте з улюбленим соусом та картопляним пюре. Смачного, насолоджуйтесь.

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