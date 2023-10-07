Будуть утричі смачніші: просто додайте до печінкових котлет один інгредієнт
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Краще рецепту ви не знайдете
Печінка – корисний та смачний продукт. Її можна готувати як самостійну страву, також із печінки можна готувати смачні салати.
Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" приготуємо неймовірні печінкові котлети. Чому неймовірні? Тому що при приготуванні ми додамо картоплю — саме вона зробить котлетки смачнішими, соковитішими та ніжнішими. Спробуємо?
Як приготувати печінкові котлети
Інгредієнти:
- куряча печінка – 650 г;
- картопля – 3 шт.;
- цибуля – 2 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- панірувальні сухарі – 4 ст. л.;
- часник — 2 зуб.;
- сіл, чорний перець (мелений) – на свій смак;
- зелень – 1 пучок.
Спосіб приготування:
- Відваріть картоплю у мундирах, очистьте. Печінку промийте та очистьте від усього зайвого.
- Через м’ясорубку або блендер пропустіть цибулю, печінку та відварену картоплю.
- Зелень і часник подрібніть і разом із панірувальними сухарями та яйцем відправте у фарш. Посоліть, поперчіть до смаку і ретельно перемішайте.
- Розігрійте сковороду з олією. Ложкою викладіть печінковий фарш на сковороду і смажте котлети на середньому вогні 2-3 хвилини, поки вони не підрум’яняться.
- Переверніть котлети, зменште вогонь, накрийте сковороду кришкою і смажте ще 3 хвилини.
Готові котлети подавайте з улюбленим соусом та картопляним пюре. Смачного, насолоджуйтесь.