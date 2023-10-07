Печені "трояндочки": така картопля по-французьки закохає в себе кожного
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Рецепт підкорив світ, підкорить і вас
Ми вже готували велику кількість страв із картоплі. Однак сьогодні ми приготуємо картоплю по-особливому та здивуємо своїх близьких.
Рецепт картоплі Анна вигадав у 1870 році французький шеф-кухар відомого паризького ресторану Адольф Дюглере і присвятив її відомій куртизанці Ганні Деліон. Страва від Smachnonews викладається у форму тонкими пелюстками і тому схожа на квітку троянди. Ідемо готувати?
Як приготувати картопля Анна
Інгредієнти на 2 порції:
- 400 грамів картоплі;
- 50 гр. розтопленого вершкового масла;
- чорний мелений перець;
- сіль;
- мускатний горіх.
Спосіб приготування:
- Картоплю миємо, чистимо і перекладаємо в каструлю з холодною водою. Додаємо сіль, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та варимо 3 хвилини.
- Зливаємо воду. Злегка охолоджену картоплю нарізаємо тонкими скибочками.
- Жаростійку форму для випікання змащуємо олією, викладаємо скибочки картоплі так, щоб вона утворювала квітку.
- Кожен шар "пелюстків" солимо, перчимо і додаємо тертий мускатний горіх.
- Таким чином наповнюємо всю форму, поливаємо розтопленим вершковим маслом та відправляємо випікатися у розігріту духовку до 220 градусів. Готуємо картоплю Анна 35 — 40 хвилин для невеликих форм і близько години для великої.
Раніше ми розповідали, як люблять їсти картоплю в Нідерландах. Здивуйте близьких неймовірною стравою за рецептом "Телеграфа".