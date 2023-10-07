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Печені "трояндочки": така картопля по-французьки закохає в себе кожного

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Таку картоплю уплетуть прямо з деко
Таку картоплю уплетуть прямо з деко. Фото smachnonews.24tv.ua

Рецепт підкорив світ, підкорить і вас

Ми вже готували велику кількість страв із картоплі. Однак сьогодні ми приготуємо картоплю по-особливому та здивуємо своїх близьких.

Рецепт картоплі Анна вигадав у 1870 році французький шеф-кухар відомого паризького ресторану Адольф Дюглере і присвятив її відомій куртизанці Ганні Деліон. Страва від Smachnonews викладається у форму тонкими пелюстками і тому схожа на квітку троянди. Ідемо готувати?

Як приготувати картопля Анна

Інгредієнти на 2 порції:

  • 400 грамів картоплі;
  • 50 гр. розтопленого вершкового масла;
  • чорний мелений перець;
  • сіль;
  • мускатний горіх.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю миємо, чистимо і перекладаємо в каструлю з холодною водою. Додаємо сіль, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та варимо 3 хвилини.
  2. Зливаємо воду. Злегка охолоджену картоплю нарізаємо тонкими скибочками.
  3. Жаростійку форму для випікання змащуємо олією, викладаємо скибочки картоплі так, щоб вона утворювала квітку.
  4. Кожен шар "пелюстків" солимо, перчимо і додаємо тертий мускатний горіх.
  5. Таким чином наповнюємо всю форму, поливаємо розтопленим вершковим маслом та відправляємо випікатися у розігріту духовку до 220 градусів. Готуємо картоплю Анна 35 — 40 хвилин для невеликих форм і близько години для великої.

Раніше ми розповідали, як люблять їсти картоплю в Нідерландах. Здивуйте близьких неймовірною стравою за рецептом "Телеграфа".

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#Франція #Рецепт #Картопля #Готуємо вдома