Усі інгредієнти знайдете у холодильнику: простий рецепт пікантного курячого філе
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Так смачно, що готуватимете знову і знову
Куряче філе ми їмо майже щодня. Воно дуже ніжне, тому швидко готується і завжди рятує. Його можна посмажити, згасити, запекти чи приготувати на пару.
Сьогодні ми приготуємо куряче філе незвичайно. "Господинька" пропонує посмажити його, попередньо змішавши м’ясо з незвичайним маринадом. Лимонний сік у складі маринаду додасть незвичайної кислинки, а тому таку страву проситимуть знову і знову. Спробуйте раз – і готуватимете постійно!
Як приготувати куряче філе
Інгредієнти:
- лимонний сік — 1/3 лимона;
- середні яйця – 2 шт.;
- петрушка – пучок;
- борошно — 50 г;
- куряче філе – 500 г;
- сіль, перець – на свій смак;
- олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- У глибоку миску вичавлюємо сік лимона і додаємо яйця. Туди ж додаємо дрібно нарізану петрушку та борошно. Все ретельно перемішуємо віночком.
- Куряче філе ріжемо на невеликі шматочки, солимо і перчимо з двох боків.
- Шматочки курячого філе відправляємо в підготовлений кляр і ретельно перемішуємо.
- Сковороду розігріваємо, вливаємо олію. Туди ж викладаємо шматочки курки, смажимо куряче філе до золотистої скоринки з кожного боку.
Рекомендуємо приготувати куряче філе "Здивуй сусідку" за рецептом "Телеграфа". Цим рецептом ви точно здивуєте сусідку.