Усі інгредієнти знайдете у холодильнику: простий рецепт пікантного курячого філе

Так смачно, що готуватимете знову і знову

Куряче філе ми їмо майже щодня. Воно дуже ніжне, тому швидко готується і завжди рятує. Його можна посмажити, згасити, запекти чи приготувати на пару.

Сьогодні ми приготуємо куряче філе незвичайно. "Господинька" пропонує посмажити його, попередньо змішавши м’ясо з незвичайним маринадом. Лимонний сік у складі маринаду додасть незвичайної кислинки, а тому таку страву проситимуть знову і знову. Спробуйте раз – і готуватимете постійно!

Як приготувати куряче філе

Інгредієнти:

лимонний сік — 1/3 лимона;

середні яйця – 2 шт.;

петрушка – пучок;

борошно — 50 г;

куряче філе – 500 г;

сіль, перець – на свій смак;

олія – для смаження.

Спосіб приготування:

У глибоку миску вичавлюємо сік лимона і додаємо яйця. Туди ж додаємо дрібно нарізану петрушку та борошно. Все ретельно перемішуємо віночком. Куряче філе ріжемо на невеликі шматочки, солимо і перчимо з двох боків. Шматочки курячого філе відправляємо в підготовлений кляр і ретельно перемішуємо. Сковороду розігріваємо, вливаємо олію. Туди ж викладаємо шматочки курки, смажимо куряче філе до золотистої скоринки з кожного боку.

Рекомендуємо приготувати куряче філе "Здивуй сусідку" за рецептом "Телеграфа". Цим рецептом ви точно здивуєте сусідку.