Ситний сніданок по-французьки: з цією запіканкою не зголоднієте до самого обіду

Просто, смачно та неймовірно ситно

Ми любимо найрізноманітніші запіканки. Ми готуємо запіканки з сиру, з кабачками та ягодами.

Сьогодні разом із Shuba пропонуємо приготувати запіканку по-французьки — із сосисками, болгарським перцем, сиром, вершками та шматочками білого хліба. Це чудовий варіант ситної страви для всієї родини. До речі, називається вона касероль. Це слово виникло від провансальського "cassa" — каструля, і сьогодні воно означає велику глибоку каструлю та окремо їжу, яку приготували саме в цьому посуді. Пробуємо?

Як приготувати касероль з сосисками

Інгредієнти на 10 порцій для форми розміром 35×22 см :

сосиски — 450 г;

цибуля жовта ріпчаста — 0.5 шт.;

перець болгарський червоний – 1 шт.;

яйця курячі — 10 шт.;

вершки 15% — 1.4 склянки;

гірчиця — 1.5 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

перець запашний мелений — 0.7 ч. л.;

твердий тертий сир – 2 склянки;

батон — 1.5 шт.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для запікання змастіть олією. Підготуйте інгредієнти: очистьте і подрібніть цибулю та перець, подрібніть. Батон наріжте великими квадратиками. Велику сковороду розігрійте на середньому вогні. Додайте сосиски та подрібніть їх дерев’яною ложкою на невеликі шматочки. Готуйте 6-8 хвилин. До сосисок відправте червоний болгарський перець, цибулю, готуйте ще 3 хвилини. Перекладіть все на тарілку для охолодження. Яйця, вершки, гірчицю, гострий соус (за бажанням), сіль та перець збийте у великій мисці. Відправте в масу 1,5 склянки тертого сиру, кубики батона, сосиски з перцем і цибулею, перемішайте, Перекладіть все у форму для запікання та розрівняйте. Накрийте алюмінієвою фольгою та відправте в духовку на 50 хвилин. Через зазначений час зніміть фольгу, викладіть зверху половину склянки сиру, що залишився. У духовці збільште температуру до 200 градусів та випікайте ще 10-15 хвилин. Центр запіканки повинен затвердіти, а верх — золотистого кольору. Дайте відпочити 10 хвилин за кімнатної температури і подавайте.

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