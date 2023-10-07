Ситний сніданок по-французьки: з цією запіканкою не зголоднієте до самого обіду
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Просто, смачно та неймовірно ситно
Ми любимо найрізноманітніші запіканки. Ми готуємо запіканки з сиру, з кабачками та ягодами.
Сьогодні разом із Shuba пропонуємо приготувати запіканку по-французьки — із сосисками, болгарським перцем, сиром, вершками та шматочками білого хліба. Це чудовий варіант ситної страви для всієї родини. До речі, називається вона касероль. Це слово виникло від провансальського "cassa" — каструля, і сьогодні воно означає велику глибоку каструлю та окремо їжу, яку приготували саме в цьому посуді. Пробуємо?
Як приготувати касероль з сосисками
Інгредієнти на 10 порцій для форми розміром 35×22 см :
- сосиски — 450 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 0.5 шт.;
- перець болгарський червоний – 1 шт.;
- яйця курячі — 10 шт.;
- вершки 15% — 1.4 склянки;
- гірчиця — 1.5 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець запашний мелений — 0.7 ч. л.;
- твердий тертий сир – 2 склянки;
- батон — 1.5 шт.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для запікання змастіть олією.
- Підготуйте інгредієнти: очистьте і подрібніть цибулю та перець, подрібніть. Батон наріжте великими квадратиками.
- Велику сковороду розігрійте на середньому вогні. Додайте сосиски та подрібніть їх дерев’яною ложкою на невеликі шматочки. Готуйте 6-8 хвилин.
- До сосисок відправте червоний болгарський перець, цибулю, готуйте ще 3 хвилини. Перекладіть все на тарілку для охолодження.
- Яйця, вершки, гірчицю, гострий соус (за бажанням), сіль та перець збийте у великій мисці. Відправте в масу 1,5 склянки тертого сиру, кубики батона, сосиски з перцем і цибулею, перемішайте,
- Перекладіть все у форму для запікання та розрівняйте. Накрийте алюмінієвою фольгою та відправте в духовку на 50 хвилин.
- Через зазначений час зніміть фольгу, викладіть зверху половину склянки сиру, що залишився. У духовці збільште температуру до 200 градусів та випікайте ще 10-15 хвилин. Центр запіканки повинен затвердіти, а верх — золотистого кольору. Дайте відпочити 10 хвилин за кімнатної температури і подавайте.
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