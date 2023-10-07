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Ситний сніданок по-французьки: з цією запіканкою не зголоднієте до самого обіду

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Велика та ситна запіканка для всієї родини
Велика та ситна запіканка для всієї родини. Фото shuba.life

Просто, смачно та неймовірно ситно

Ми любимо найрізноманітніші запіканки. Ми готуємо запіканки з сиру, з кабачками та ягодами.

Сьогодні разом із Shuba пропонуємо приготувати запіканку по-французьки — із сосисками, болгарським перцем, сиром, вершками та шматочками білого хліба. Це чудовий варіант ситної страви для всієї родини. До речі, називається вона касероль. Це слово виникло від провансальського "cassa" — каструля, і сьогодні воно означає велику глибоку каструлю та окремо їжу, яку приготували саме в цьому посуді. Пробуємо?

Як приготувати касероль з сосисками

Інгредієнти на 10 порцій для форми розміром 35×22 см :

  • сосиски — 450 г;
  • цибуля жовта ріпчаста — 0.5 шт.;
  • перець болгарський червоний – 1 шт.;
  • яйця курячі — 10 шт.;
  • вершки 15% — 1.4 склянки;
  • гірчиця — 1.5 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • перець запашний мелений — 0.7 ч. л.;
  • твердий тертий сир – 2 склянки;
  • батон — 1.5 шт.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для запікання змастіть олією.
  2. Підготуйте інгредієнти: очистьте і подрібніть цибулю та перець, подрібніть. Батон наріжте великими квадратиками.
  3. Велику сковороду розігрійте на середньому вогні. Додайте сосиски та подрібніть їх дерев’яною ложкою на невеликі шматочки. Готуйте 6-8 хвилин.
  4. До сосисок відправте червоний болгарський перець, цибулю, готуйте ще 3 хвилини. Перекладіть все на тарілку для охолодження.
  5. Яйця, вершки, гірчицю, гострий соус (за бажанням), сіль та перець збийте у великій мисці. Відправте в масу 1,5 склянки тертого сиру, кубики батона, сосиски з перцем і цибулею, перемішайте,
  6. Перекладіть все у форму для запікання та розрівняйте. Накрийте алюмінієвою фольгою та відправте в духовку на 50 хвилин.
  7. Через зазначений час зніміть фольгу, викладіть зверху половину склянки сиру, що залишився. У духовці збільште температуру до 200 градусів та випікайте ще 10-15 хвилин. Центр запіканки повинен затвердіти, а верх — золотистого кольору. Дайте відпочити 10 хвилин за кімнатної температури і подавайте.

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Теги:
#Франція #Рецепт #Запіканка #Готуємо вдома