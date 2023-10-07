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Один інгредієнт зробить тушковану капусту неймовірно ніжною: незвичайний рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Така тушкована капуста сподобається всім
Така тушкована капуста сподобається всім. Фото etnosoft.com.ua

Хто б міг подумати, що це так смачно та просто

У це складно повірити, але з кількох простих інгредієнтів можна приготувати смачну страву — тушковану капусту. А якщо додати туди один інгредієнт, капуста стане ідеальною.

Хто б міг подумати, що це один продукт — сметана. TheLime пропонує рецепт ідеальної тушкованої капусти із простих інгредієнтів. Перевіримо?

Як приготувати капусту зі сметаною

Інгредієнти:

  • капуста — 1,5 кг;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • сметана — 150 мл;
  • сіль та перець — до свого смаку;
  • олія для тушкування.

Спосіб приготування:

  1. Всі овочі миємо, чистимо. Нарізаємо цибулю і моркву, капусту шаткуємо.
  2. На розігрітій сковороді смажимо кілька хвилин подрібнену цибулю. Додаємо моркву, всі разом смажимо 5-7 хвилин до готовності. До овочів відправляємо капусту та тушкуємо перемішуючи. Коли капуста трохи протушилася, зменшуємо вогонь, накриваємо все кришкою і залишаємо на 25-30 хвилин тушити до готовності. Не забуваймо посолити страву.
  3. В окремій місткості з’єднуємо томатну пасту та сметану, перемішуємо та відправляємо суміш у невелику ямку посередині овочевої суміші. Зачекайте, поки суміш закипить, перемішайте і поперчіть.
  4. Коли капуста добре протушитися разом із заправкою, вимикаємо вогонь, даємо страві трохи охолонути та подаємо на стіл.

Рекомендуємо приготувати дивовижну тушковану капусту з ковбасою та яйцями за рецептом "Телеграфа". Цю страву полюблять навіть діти.

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#Рецепт #Капуста #Готуємо вдома