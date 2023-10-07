Ця грецька закуска готується п’ять хвилин, з’їдається за дві: неймовірно простий рецепт
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Ви встигнете приготувати навіть у разі несподіваних гостей
Без найрізноманітніших закусок нам важко уявити наш стіл. Рідко якийсь сімейний обід чи вечеря обійдеться без них, бажані закуски й до святкового столу.
Якщо ж ви чекаєте на несподіваних гостей, закуска з брюссельської капусти за рецептом "Главреда" — саме те. Готується вона із простих продуктів за п’ять хвилин, а розлетиться зі столу ще швидше. Спробуємо?
Як приготувати закуску з брюссельської капусти.
Інгредієнти:
- пекінська капуста — 1 шт.;
- твердий сир – 200 г;
- сирний сир — 300 г;
- сметана або грецький йогурт – 200 г;
- огірок — 1 шт.;
- оцет — 2 ч.л.;
- сіль — 1 ч.л.;
- оливкова олія, часник — до свого смаку;
- прованські (італійські) трави.
Спосіб приготування:
- Огірки миємо, натираємо на великій тертці.
- Пекінську капусту миємо, розбираємо на листя, прибираємо негарні чи поламані, видаляємо тверду частину. За бажанням можна листя помити та просушити на паперовому рушнику.
- Для соусу цацики в глибокій тарілці змішуємо вершковий сир, сметану або йогурт, огірки, сіль, перець до смаку, оливкову олію, часник і натертий на великій тертці твердий сир. Добре перемішуємо. Все добре перемішуємо силіконовою лопаткою.
- У кожен листочок пекінської капусти загортаємо цацики та викладаємо на блюдо.
- Прованські або італійські трави змішуємо з невеликою кількістю оливкової олії та оцтом. Отриманою сумішшю поливаємо закуску і подаємо до столу.
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