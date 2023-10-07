Ця грецька закуска готується п’ять хвилин, з’їдається за дві: неймовірно простий рецепт

Ви встигнете приготувати навіть у разі несподіваних гостей

Без найрізноманітніших закусок нам важко уявити наш стіл. Рідко якийсь сімейний обід чи вечеря обійдеться без них, бажані закуски й до святкового столу.

Якщо ж ви чекаєте на несподіваних гостей, закуска з брюссельської капусти за рецептом "Главреда" — саме те. Готується вона із простих продуктів за п’ять хвилин, а розлетиться зі столу ще швидше. Спробуємо?

Як приготувати закуску з брюссельської капусти.

Інгредієнти:

пекінська капуста — 1 шт.;

твердий сир – 200 г;

сирний сир — 300 г;

сметана або грецький йогурт – 200 г;

огірок — 1 шт.;

оцет — 2 ч.л.;

сіль — 1 ч.л.;

оливкова олія, часник — до свого смаку;

прованські (італійські) трави.

Спосіб приготування:

Огірки миємо, натираємо на великій тертці. Пекінську капусту миємо, розбираємо на листя, прибираємо негарні чи поламані, видаляємо тверду частину. За бажанням можна листя помити та просушити на паперовому рушнику. Для соусу цацики в глибокій тарілці змішуємо вершковий сир, сметану або йогурт, огірки, сіль, перець до смаку, оливкову олію, часник і натертий на великій тертці твердий сир. Добре перемішуємо. Все добре перемішуємо силіконовою лопаткою. У кожен листочок пекінської капусти загортаємо цацики та викладаємо на блюдо. Прованські або італійські трави змішуємо з невеликою кількістю оливкової олії та оцтом. Отриманою сумішшю поливаємо закуску і подаємо до столу.

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