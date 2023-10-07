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Мало хто знає про це: один простий трюк зробить картоплю по-селянськи нереально смачною

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Від такої картопельки ніхто не відмовиться
Від такої картопельки ніхто не відмовиться. Фото Fruit time

Секрет у тому, що зробити з картоплею перед смаженням

Ми розповідали, що додати до картопляного пюре, щоб страва стала значно смачніша. Тепер ділимось хитрим лайфхаком, який допоможе приготувати фантастично смачну картоплю по-селянськи.

Це дуже популярний гарнів, як на домашній кухні, так і в мережах популярних ресторанів. На Pixelinform як приготувати її особливо смачно. Секрет — у підготовці до смаження.

Інгредієнти:

  • Картопля
  • Олія
  • Сіль, перець
  • Сушений часник
  • Гірчиця
  • Паприка

Спосіб приготування:

  1. Картоплю миємо, чистимо та нарізаємо одразу на шматочки. Паралельно ставимо на вогонь каструлю з водою.
  2. Коли вода закипить, кладемо шматочки в окріп і проварюємо. Достатньо кількох хвилин — крохмаль на поверхні картоплі обвариться, вона стане липкою та буде краще утримувати на собі спеції та олію маринаду.
  3. Шматочки дістаємо шумівкою з води і викладаємо на таріль або дошку. Коли вода випарується, обвалюємо їх у суміші спецій. Можна орієнтуватися на перелік, наведений у рецепті, або взяти до свого смаку.
  4. Потім картоплю можна відправити в попередньо розігріту духовку. Час приготування — близько 30 хвилин при температурі 200 градусів.

Така картопля виходить просто неймовірна за текстурою і смаком. Також ми розповідали, як приготувати ситну грибну намазку на хліб.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Гарнір