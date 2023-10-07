Мало хто знає про це: один простий трюк зробить картоплю по-селянськи нереально смачною

Секрет у тому, що зробити з картоплею перед смаженням

Ми розповідали, що додати до картопляного пюре, щоб страва стала значно смачніша. Тепер ділимось хитрим лайфхаком, який допоможе приготувати фантастично смачну картоплю по-селянськи.

Це дуже популярний гарнів, як на домашній кухні, так і в мережах популярних ресторанів. На Pixelinform як приготувати її особливо смачно. Секрет — у підготовці до смаження.

Інгредієнти:

Картопля

Олія

Сіль, перець

Сушений часник

Гірчиця

Паприка

Спосіб приготування:

Картоплю миємо, чистимо та нарізаємо одразу на шматочки. Паралельно ставимо на вогонь каструлю з водою. Коли вода закипить, кладемо шматочки в окріп і проварюємо. Достатньо кількох хвилин — крохмаль на поверхні картоплі обвариться, вона стане липкою та буде краще утримувати на собі спеції та олію маринаду. Шматочки дістаємо шумівкою з води і викладаємо на таріль або дошку. Коли вода випарується, обвалюємо їх у суміші спецій. Можна орієнтуватися на перелік, наведений у рецепті, або взяти до свого смаку. Потім картоплю можна відправити в попередньо розігріту духовку. Час приготування — близько 30 хвилин при температурі 200 градусів.

Така картопля виходить просто неймовірна за текстурою і смаком. Також ми розповідали, як приготувати ситну грибну намазку на хліб.