Кілька яєць і жменя борошна: найпростіший святковий кекс "Зебра"
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Мабуть, це найпростіша домашня випічка
Ми розповідали, як приготувати дуже смачні та пишні булочки з родзинками. Тепер ділимось рецептом простого й ошатного кексу "Зебра".
Щоб його приготувати, не потрібно мати ані особливих навичок, ані знань. За рецептом, яким поділились на smachnonews.24tv.ua, кекс вийде з першого разу.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 150 грамів цукру
- 50 грамів олії
- 50 грамів вершкового масла
- 200 грамів кефіру
- 0,5 чайної ложки соди
- 200 грамів борошна
- 2 столові ложки какао.
Спосіб приготування:
- Збиваємо курячі яйця з цукром до пишної білої піни. Додаємо розтоплене, але трохи охололе вершкове масло, а також вливаємо олію.
- Перемішуємо масу до однорідного, вливаємо кефір та кладемо соду — вона погаситься вже у тісті, кефіром.
- Додаємо просіяне борошно та перемішуємо масу до однорідного. Тісто ділимо на дві частини, в одну із них додаємо какао.
- Викладаємо почергово тісто шарами у форму. Беремо кілька ложок білого тіста, на них кладемо кілька ложок шоколадного — і так, поки не закінчиться тісто. Таким чином воно утворить красиві розводи.
- Випікаємо кекс у заздалегідь розігрітій духовці. Час випікання при 170 градусах становить 60 хвилин.
Готовий кекс охолоджуємо — і можна діставати з форми та подавати. Цей рецепт такий же простий та популярний, як класична Шарлотка.