Кілька яєць і жменя борошна: найпростіший святковий кекс "Зебра"

Мабуть, це найпростіша домашня випічка

Ми розповідали, як приготувати дуже смачні та пишні булочки з родзинками. Тепер ділимось рецептом простого й ошатного кексу "Зебра".

Щоб його приготувати, не потрібно мати ані особливих навичок, ані знань. За рецептом, яким поділились на smachnonews.24tv.ua, кекс вийде з першого разу.

Інгредієнти:

3 яйця

150 грамів цукру

50 грамів олії

50 грамів вершкового масла

200 грамів кефіру

0,5 чайної ложки соди

200 грамів борошна

2 столові ложки какао.

Спосіб приготування:

Збиваємо курячі яйця з цукром до пишної білої піни. Додаємо розтоплене, але трохи охололе вершкове масло, а також вливаємо олію. Перемішуємо масу до однорідного, вливаємо кефір та кладемо соду — вона погаситься вже у тісті, кефіром. Додаємо просіяне борошно та перемішуємо масу до однорідного. Тісто ділимо на дві частини, в одну із них додаємо какао. Викладаємо почергово тісто шарами у форму. Беремо кілька ложок білого тіста, на них кладемо кілька ложок шоколадного — і так, поки не закінчиться тісто. Таким чином воно утворить красиві розводи. Випікаємо кекс у заздалегідь розігрітій духовці. Час випікання при 170 градусах становить 60 хвилин.

Готовий кекс охолоджуємо — і можна діставати з форми та подавати. Цей рецепт такий же простий та популярний, як класична Шарлотка.