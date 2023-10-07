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Кілька яєць і жменя борошна: найпростіший святковий кекс "Зебра"

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такий ефектний кекс сподобається як дітям, так і дорослим
Такий ефектний кекс сподобається як дітям, так і дорослим. Фото Сегодня

Мабуть, це найпростіша домашня випічка

Ми розповідали, як приготувати дуже смачні та пишні булочки з родзинками. Тепер ділимось рецептом простого й ошатного кексу "Зебра".

Щоб його приготувати, не потрібно мати ані особливих навичок, ані знань. За рецептом, яким поділились на smachnonews.24tv.ua, кекс вийде з першого разу.

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 150 грамів цукру
  • 50 грамів олії
  • 50 грамів вершкового масла
  • 200 грамів кефіру
  • 0,5 чайної ложки соди
  • 200 грамів борошна
  • 2 столові ложки какао.

Спосіб приготування:

  1. Збиваємо курячі яйця з цукром до пишної білої піни. Додаємо розтоплене, але трохи охололе вершкове масло, а також вливаємо олію.
  2. Перемішуємо масу до однорідного, вливаємо кефір та кладемо соду — вона погаситься вже у тісті, кефіром.
  3. Додаємо просіяне борошно та перемішуємо масу до однорідного. Тісто ділимо на дві частини, в одну із них додаємо какао.
  4. Викладаємо почергово тісто шарами у форму. Беремо кілька ложок білого тіста, на них кладемо кілька ложок шоколадного — і так, поки не закінчиться тісто. Таким чином воно утворить красиві розводи.
  5. Випікаємо кекс у заздалегідь розігрітій духовці. Час випікання при 170 градусах становить 60 хвилин.

Готовий кекс охолоджуємо — і можна діставати з форми та подавати. Цей рецепт такий же простий та популярний, як класична Шарлотка.

Теги:
#Рецепт #Какао #Випічка #Кекс #Зебра