Готуватимете лише так: найсмачніше м'ясо по-французьки

Базовий рецепт можна доповнити помідорами, грибами, спеціями

М'ясо по-французьки — це смачні відбивні, нарізані тонкими скибками і запечені під ароматною сирною скоринкою. Цікаво, але ця страва не має нічого спільного з французькою кухнею, проте це не робить її менш смачною.

Приготувати блюдо нескладно, головне — не пересушити м'ясо. При цьому можна експериментувати із додатковими продуктами, додаючи картоплю, помідори, ананаси чи гриби. А рецептом смакоти поділилися на порталі 1000.menu.

Як приготувати м'ясо по-французьки

Інгредієнти:

свинина нежирна — 200 г;

цибуля — 40 г;

помідори — 50 г;

твердий сир — 100 г;

майонез — 30 г;

соняшникова олія — 20 мл;

сіль, перець, спеції за смаком.

Спосіб приготування:

М'ясо промийте, промокніть паперовим рушником та наріжте поперек волокон шматками товщиною близько 1 см. Відбийте м'ясо з обох сторін, посоліть, поперчіть, додайте спеції за бажанням. Залиште м'ясо на 30 хвилин у холодильнику, якщо дозволяє час. Цибулю та помідори наріжте тонкими півкільцями. Форму для запікання застеліть пергаментом або змастіть олією. Викладіть туди м'ясо одним шаром. Зверху покладіть півкільця цибулі, далі помідори. Змастіть помідори майонезом, розподіляючи лопаткою. Зверху натріть сир. Випікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Щоб страва не пригоріла зверху, спершу її можна накрити фольгою, а за 10 хвилин до закінчення приготування зняти.

А якщо ви любите запікати м'ясо, рекомендуємо також приготувати свинячу вирізку із хрусткою золотистою скоринкою за рецептом "Телеграфа". Цю страву можна подавати на святковий стіл, їсти з іншими гарнірами, овочами, хлібом і просто з соусом.