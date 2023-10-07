Готуватимете лише так: найсмачніше м'ясо по-французьки
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Базовий рецепт можна доповнити помідорами, грибами, спеціями
М'ясо по-французьки — це смачні відбивні, нарізані тонкими скибками і запечені під ароматною сирною скоринкою. Цікаво, але ця страва не має нічого спільного з французькою кухнею, проте це не робить її менш смачною.
Приготувати блюдо нескладно, головне — не пересушити м'ясо. При цьому можна експериментувати із додатковими продуктами, додаючи картоплю, помідори, ананаси чи гриби. А рецептом смакоти поділилися на порталі 1000.menu.
Як приготувати м'ясо по-французьки
Інгредієнти:
- свинина нежирна — 200 г;
- цибуля — 40 г;
- помідори — 50 г;
- твердий сир — 100 г;
- майонез — 30 г;
- соняшникова олія — 20 мл;
- сіль, перець, спеції за смаком.
Спосіб приготування:
- М'ясо промийте, промокніть паперовим рушником та наріжте поперек волокон шматками товщиною близько 1 см.
- Відбийте м'ясо з обох сторін, посоліть, поперчіть, додайте спеції за бажанням. Залиште м'ясо на 30 хвилин у холодильнику, якщо дозволяє час.
- Цибулю та помідори наріжте тонкими півкільцями.
- Форму для запікання застеліть пергаментом або змастіть олією. Викладіть туди м'ясо одним шаром. Зверху покладіть півкільця цибулі, далі помідори.
- Змастіть помідори майонезом, розподіляючи лопаткою. Зверху натріть сир.
- Випікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Щоб страва не пригоріла зверху, спершу її можна накрити фольгою, а за 10 хвилин до закінчення приготування зняти.
А якщо ви любите запікати м'ясо, рекомендуємо також приготувати свинячу вирізку із хрусткою золотистою скоринкою за рецептом "Телеграфа". Цю страву можна подавати на святковий стіл, їсти з іншими гарнірами, овочами, хлібом і просто з соусом.