Забудете про доставку: смачна піца на сковороді за лічені хвилини
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Така піца готується швидко і за лічені хвилини зникає з тарілок
Справжню італійську піцу традиційно готують у дров'яній печі або духовці. Проте, якщо такої можливості немає або ви поспішаєте, піца на сковороді може стати чудовою альтернативою.
Набір продуктів для такої страви мінімальний, а начинка може бути будь-якою. Рецептом блюда поділилася користувачка форуму "say7".
Як приготувати піцу на сковороді
Інгредієнти:
Тісто
- Яйце – 1 шт.
- Розпушувач – 1 пак.
- Олія – 4 ст. л.
- Борошно – 1 ст. об'ємом 250 мл
- Сметана – 2 ст. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
Начинка
- Сосиски — 100 г
- Цибуля — 1 шт.
- Твердий сир — 100 г
- Кетчуп — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Яйце збийте з сіллю, додайте сметану та олію, перемішайте.
- Додайте розпушувач та борошно, перемішайте. Тісто вийде липким.
- Довільно наріжте цибулю та сосиски.
- Сир натріть на терці.
- Викладіть тісто на попередньо розігріту сковороду, розрівняйте, змастіть кетчупом.
- Зверху викладіть цибулю і сосиски, посипте сиром.
- Накрийте кришкою і готуйте піцу на невеликому вогні 10-15 хвилин.
А якщо ви любите фаст-фуд, рекомендуємо також приготувати корн-доги — сосиски у незвичайному тісті. Для цієї смачної страви знадобиться зовсім небагато інгредієнтів і трішечки терпіння, адже корн-доги потрібно буде засмажити в олії.