Забудете про доставку: смачна піца на сковороді за лічені хвилини

Така піца готується швидко і за лічені хвилини зникає з тарілок

Справжню італійську піцу традиційно готують у дров'яній печі або духовці. Проте, якщо такої можливості немає або ви поспішаєте, піца на сковороді може стати чудовою альтернативою.

Набір продуктів для такої страви мінімальний, а начинка може бути будь-якою. Рецептом блюда поділилася користувачка форуму "say7".

Як приготувати піцу на сковороді

Інгредієнти:

Тісто

Яйце – 1 шт.

Розпушувач – 1 пак.

Олія – 4 ст. л.

Борошно – 1 ст. об'ємом 250 мл

Сметана – 2 ст. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Начинка

Сосиски — 100 г

Цибуля — 1 шт.

Твердий сир — 100 г

Кетчуп — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Яйце збийте з сіллю, додайте сметану та олію, перемішайте. Додайте розпушувач та борошно, перемішайте. Тісто вийде липким. Довільно наріжте цибулю та сосиски. Сир натріть на терці. Викладіть тісто на попередньо розігріту сковороду, розрівняйте, змастіть кетчупом. Зверху викладіть цибулю і сосиски, посипте сиром. Накрийте кришкою і готуйте піцу на невеликому вогні 10-15 хвилин.

А якщо ви любите фаст-фуд, рекомендуємо також приготувати корн-доги — сосиски у незвичайному тісті. Для цієї смачної страви знадобиться зовсім небагато інгредієнтів і трішечки терпіння, адже корн-доги потрібно буде засмажити в олії.