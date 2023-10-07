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Неймовірна м’ясна закуска своїми руками: про магазинні делікатеси і не згадаєте

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Відмінна закуска зі свинини
Відмінна закуска зі свинини. Фото Сегодня

Запечена соковита буженина стане зіркою святкового столу

Ми розповідали, як приготувати цікавий салат з баклажанами. Тепер ділимось рецептом неймовірної м’ясної закуски.

Буженину можна нарізати шматочками чи скибками, подати до м'ясної нарізки чи навіть додати в салат замість ковбаси — буде набагато смачніше. Рецептом буженини у фользі поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

  • 1,5 кілограма свинини;
  • 40 грамів діжонської гірчиці;
  • 1 лимон;
  • 30 грамів оливкової олії;
  • гілочки чебрецю;
  • сушені томати, часник, базилік;
  • сіль;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

  1. Шматок свинини зачищаємо від плівок. Натираємо сіллю та перцем, обсмажуємо з обох боків на розігрітій сковорідці. Повинна бути золотава скоринка.
  2. Викладаємо на лист фольги кружечки лимона, чебрець. Зверху на них викладаємо м'ясо.
  3. Змащуємо свинину з усіх боків гірчицею та сухими спеціями. Щільно загортаємо.
  4. В розігрітій до 175 градусів духовці випікаємо буженину приблизно 50 хвилин. Знімаємо фольгу, коли трохи охолоне.

М'ясо можна подавати гарячим, або охолодженим — його чудово нарізати скибками як холодну закуску. Також ми розповідали, чи треба насправді мити м’ясо перед приготуванням.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Свинина #Святковий стіл