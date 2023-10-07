Неймовірна м’ясна закуска своїми руками: про магазинні делікатеси і не згадаєте
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Запечена соковита буженина стане зіркою святкового столу
Ми розповідали, як приготувати цікавий салат з баклажанами. Тепер ділимось рецептом неймовірної м’ясної закуски.
Буженину можна нарізати шматочками чи скибками, подати до м'ясної нарізки чи навіть додати в салат замість ковбаси — буде набагато смачніше. Рецептом буженини у фользі поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- 1,5 кілограма свинини;
- 40 грамів діжонської гірчиці;
- 1 лимон;
- 30 грамів оливкової олії;
- гілочки чебрецю;
- сушені томати, часник, базилік;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування:
- Шматок свинини зачищаємо від плівок. Натираємо сіллю та перцем, обсмажуємо з обох боків на розігрітій сковорідці. Повинна бути золотава скоринка.
- Викладаємо на лист фольги кружечки лимона, чебрець. Зверху на них викладаємо м'ясо.
- Змащуємо свинину з усіх боків гірчицею та сухими спеціями. Щільно загортаємо.
- В розігрітій до 175 градусів духовці випікаємо буженину приблизно 50 хвилин. Знімаємо фольгу, коли трохи охолоне.
М'ясо можна подавати гарячим, або охолодженим — його чудово нарізати скибками як холодну закуску. Також ми розповідали, чи треба насправді мити м’ясо перед приготуванням.