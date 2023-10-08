Гора сиру і жодної мороки з тестом: нереально смачна піца за лічені хвилини

Такої піци ви точно не куштували!

Якщо ви любитель піци й навіть куштували незвичайну "подвійну", то цей рецепт саме для вас. Такої ви точно ще не куштували.

Рецептом білої піци ділиться з нами Shuba. Зазвичай піца складається з тіста, оливкової олії, часнику, сиру, солі та іноді начинки, що включає шпинат, помідори та трави. Родзинкою цієї піци є те, що готується вона без томатного соусу та покривається білим сиром. Поекспериментуємо?

Як приготувати сирну піцу

Інгредієнти на 6 порцій:

основа для піци — 250 г;

оливкова олія — 15 мл;

часник, зубчики — 2 шт.;

моцарела — 125 г;

пармезан тертий – 15 г;

сир рикота — 125 г;

в’ялені томати — 60 г;

базилік, гілочка — 10 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Робочу поверхню посипте мукою, викладіть готове тісто, розтягніть у круглий диск діаметром 30 см і сформуйте невеликі борти. Оливкову олію змішайте з подрібненим часником. Отриманою сумішшю намажте тісто. Зверху посипте тертими моцарелою та пармезаном, викладіть рикоту. На сирний шар викладіть нарізані шматочками в’ялені помідори, посоліть і поперчіть. Піцу перекладіть у духовку і запікайте при 200 ° C приблизно 10-12 хвилин — скоринка повинна підрум’янитися і сир повинен розплавитись. Готову піцу посипте базиліком і подавайте.

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