Гора сиру і жодної мороки з тестом: нереально смачна піца за лічені хвилини
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Такої піци ви точно не куштували!
Якщо ви любитель піци й навіть куштували незвичайну "подвійну", то цей рецепт саме для вас. Такої ви точно ще не куштували.
Рецептом білої піци ділиться з нами Shuba. Зазвичай піца складається з тіста, оливкової олії, часнику, сиру, солі та іноді начинки, що включає шпинат, помідори та трави. Родзинкою цієї піци є те, що готується вона без томатного соусу та покривається білим сиром. Поекспериментуємо?
Як приготувати сирну піцу
Інгредієнти на 6 порцій:
- основа для піци — 250 г;
- оливкова олія — 15 мл;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- моцарела — 125 г;
- пармезан тертий – 15 г;
- сир рикота — 125 г;
- в’ялені томати — 60 г;
- базилік, гілочка — 10 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Робочу поверхню посипте мукою, викладіть готове тісто, розтягніть у круглий диск діаметром 30 см і сформуйте невеликі борти.
- Оливкову олію змішайте з подрібненим часником. Отриманою сумішшю намажте тісто. Зверху посипте тертими моцарелою та пармезаном, викладіть рикоту. На сирний шар викладіть нарізані шматочками в’ялені помідори, посоліть і поперчіть.
- Піцу перекладіть у духовку і запікайте при 200 ° C приблизно 10-12 хвилин — скоринка повинна підрум’янитися і сир повинен розплавитись. Готову піцу посипте базиліком і подавайте.
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