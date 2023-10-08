З рецептом впорається будь-який: сирна запіканка танутиме в роті

На смак така запіканка нагадує чізкейк

Якщо для ситного та смачного сніданку перепробувані всі рецепти, тоді на черзі цей. Сьогодні ми приготуємо сирну запіканку, що на смак нагадує чизкейк.

Ця незвичайна страва за рецептом "ТСН" готується швидко, тане в роті, а з’їдається за мить. Перед подачею на стіл запіканку потрібно поставити на якийсь час у холодильник — це можна зробити ввечері, щоб вранці насолоджуватися фантастичним десертом. Таким ніжним та смачним сніданком ви заходите насолоджуватися щодня.

Як приготувати кремову сирну запіканку — чизкейк

Інгредієнти:

3 яйця;

200 мл жирних вершків;

100 г цукру;

1 г ваніліну.

440 г м’якого сиру;

30 г кукурудзяного крохмалю чи борошна.

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Спосіб приготування:

Сир, цукор та ванілін покладіть у глибоку миску, збийте міксером до повного розчинення цукру. По одному додайте яйця, продовжуйте збивати міксером масу. Не перестаючи збивати, всипте крохмаль, далі влийте вершки та перемішайте. Форму застелите пергаментом, влийте в неї отриману форму. Відправте запіканку в розігріту до 220 градусів духовку і випікайте півгодини — за цей час чизкейк повинен піднятися, потім опуститися. Готову запіканку дайте постояти 4 години при кімнатній температурі, після відправте на 6 годин в холодильник.

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