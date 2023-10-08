Рус

Яскраві оладки полюблять навіть капризні діти: ніхто не здогадається, з чого вони

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Оладки будуть уплітати навіть ті, хто на дієті
Оладки будуть уплітати навіть ті, хто на дієті. Фото shuba.life

Діти будуть із задоволенням і їсти, і готуватимуть

Якщо ваші дітки не люблять навіть пишних оладок, тоді цей рецепт для вас. Від таких незвичайних яскравих оладок вони точно не відмовляться. До того ж всім буде сюрпризом, з чого вони приготовлені.

Foodoboz ділиться унікальною стравою, яка сподобається всім — такі оладки здивують і зовнішнім виглядом, і смаком, та ще й не зашкодять фігурі. Всі дуже здивуються, дізнавшись, що оладки приготовані… з моркви. До того ж якщо ви не любите занадто солодку випічку, ви можете або зовсім не додавати в ці оладки цукор, або додати його зовсім небагато.

Як приготувати морквяні оладки

Інгредієнти:

  • морква — 2-3 шт.;
  • яйця кімнатної температури – 2 шт.;
  • пшеничне борошно — 150-200 гр.;
  • цукровий пісок — 200 г;
  • кефір кімнатної температури — 200 мл.;
  • сіль — на кінчику ножа;
  • кориця — 0,5 ч. л.;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Моркву миємо, чистимо і натираємо на велику тертку.
  2. Яйця збиваємо віночком, вилкою або міксером у чистій сухій мисці, додаємо цукор, сіль, корицю і знову перемішуємо.
  3. В отриману суміш додаємо кефір і моркву натерту, все ретельно перемішуємо.
  4. У тісто поступово маленькими порціями додаємо борошно, перемішуємо до однорідного стану.
  5. У нагріту сковороду вливаємо олію, нагріваємо, викладаємо ложкою оладки та смажимо на мінімальному вогні з двох сторін.

Готові оладки знімаємо зі сковороди, викладаємо на блюдо та подаємо з цукром та домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Морква #Оладки #Готуємо вдома