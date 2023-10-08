Яскраві оладки полюблять навіть капризні діти: ніхто не здогадається, з чого вони
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Діти будуть із задоволенням і їсти, і готуватимуть
Якщо ваші дітки не люблять навіть пишних оладок, тоді цей рецепт для вас. Від таких незвичайних яскравих оладок вони точно не відмовляться. До того ж всім буде сюрпризом, з чого вони приготовлені.
Foodoboz ділиться унікальною стравою, яка сподобається всім — такі оладки здивують і зовнішнім виглядом, і смаком, та ще й не зашкодять фігурі. Всі дуже здивуються, дізнавшись, що оладки приготовані… з моркви. До того ж якщо ви не любите занадто солодку випічку, ви можете або зовсім не додавати в ці оладки цукор, або додати його зовсім небагато.
Як приготувати морквяні оладки
Інгредієнти:
- морква — 2-3 шт.;
- яйця кімнатної температури – 2 шт.;
- пшеничне борошно — 150-200 гр.;
- цукровий пісок — 200 г;
- кефір кімнатної температури — 200 мл.;
- сіль — на кінчику ножа;
- кориця — 0,5 ч. л.;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування:
- Моркву миємо, чистимо і натираємо на велику тертку.
- Яйця збиваємо віночком, вилкою або міксером у чистій сухій мисці, додаємо цукор, сіль, корицю і знову перемішуємо.
- В отриману суміш додаємо кефір і моркву натерту, все ретельно перемішуємо.
- У тісто поступово маленькими порціями додаємо борошно, перемішуємо до однорідного стану.
- У нагріту сковороду вливаємо олію, нагріваємо, викладаємо ложкою оладки та смажимо на мінімальному вогні з двох сторін.
Готові оладки знімаємо зі сковороди, викладаємо на блюдо та подаємо з цукром та домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!