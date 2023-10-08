Три кроки до ідеальної закуски: за цим рецептом грибочків полюють навіть кухарі
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Це найкраще, що ви готували з грибів
Печериці – напевно, один із найпопулярніших видів грибів. Все це завдяки багатьом їхнім якостям. У грибів напрочуд ніжний смак, при цьому м’ясиста і щільна текстура, яка в багатьох стравах може замінити м’ясо. Печериці – частий інгредієнт багатьох страв, оскільки вони ідеально поєднуються з іншими продуктами.
Сьогодні разом із Shuba приготуємо ідеальну закуску з грибів – запечені печериці у беконі. Три інгредієнти, всього 15 хвилин часу – і страва на столі. Насичений смак грибів і смажений бекон наситять один одного — і у вас вийде фантастична закуска, яка нікого не залишить байдужим. Спробуйте і переконайтеся самі.
Як приготувати печериці в беконі
Інгредієнти на 8 порцій:
- печериці — 600 г;
- вершковий сир — 180 г;
- бекон, сіль, копчена паприка — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Гриби помийте, очистьте, виріжте ніжки, присипте сіллю та паприкою.
- Кожну шапку гриба начиніть вершковим сиром та оберніть слайсом бекону.
- Гриби покладіть на ґрати та підсмажте на грилі з обох боків до золотистості.
Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити печериці за секунди. Ваша робота перетвориться на задоволення.