Рус

Три кроки до ідеальної закуски: за цим рецептом грибочків полюють навіть кухарі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Простіше рецепту ви не знайдете
Простіше рецепту ви не знайдете. Фото shuba.life

Це найкраще, що ви готували з грибів

Печериці – напевно, один із найпопулярніших видів грибів. Все це завдяки багатьом їхнім якостям. У грибів напрочуд ніжний смак, при цьому м’ясиста і щільна текстура, яка в багатьох стравах може замінити м’ясо. Печериці – частий інгредієнт багатьох страв, оскільки вони ідеально поєднуються з іншими продуктами.

Сьогодні разом із Shuba приготуємо ідеальну закуску з грибів – запечені печериці у беконі. Три інгредієнти, всього 15 хвилин часу – і страва на столі. Насичений смак грибів і смажений бекон наситять один одного — і у вас вийде фантастична закуска, яка нікого не залишить байдужим. Спробуйте і переконайтеся самі.

Як приготувати печериці в беконі

Інгредієнти на 8 порцій:

  • печериці — 600 г;
  • вершковий сир — 180 г;
  • бекон, сіль, копчена паприка — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Гриби помийте, очистьте, виріжте ніжки, присипте сіллю та паприкою.
  2. Кожну шапку гриба начиніть вершковим сиром та оберніть слайсом бекону.
  3. Гриби покладіть на ґрати та підсмажте на грилі з обох боків до золотистості.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити печериці за секунди. Ваша робота перетвориться на задоволення.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Печериці #Готуємо вдома