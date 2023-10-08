Один інгредієнт — і картопля вийде краще, ніж у Макдональдсі

Хрустіть із задоволенням!

Картопля по-селянськи – популярна у всьому світі страва. Готується воно просто, на смак просто відмінне, а цей овоч завжди є в наявності вдома чи в магазині. Картоплю по-селянськи люблять за рум’яну золотисту скоринку, що покриває кожну скибочку, і за ніжний смак усередині.

Сьогодні разом із "Главредом" ми запікатимемо картоплю в духовці. Однак у нас буде не класичний спосіб, а оригінальніший спосіб — у панірувальних сухарях. Здивуйте близьких та гостей простим у приготуванні, але неймовірно смачною стравою.

Як приготувати хрустку картоплю в духовці

Інгредієнти:

картопля — 1,5 кг;

олія — 100-110 мл;

борошно — 2 ч. л.;

панірувальні сухарі — 3-4 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

часник — 3 зубчики;

приправа для картоплі – 1 ч. л.;

копчена паприка — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Картоплю вимийте, очистьте і наріжте скибочками. Перекладіть її в каструлю, залийте окропом і проваріть 3-4 хвилини. Злийте воду. До картоплі додайте олію, натертий часник, сіль, перець, спеції для картоплі, копчену паприку та панірувальні сухарі. Перемішайте, додайте борошно і знову перемішайте. Картоплю перекладаємо на деко і ставимо в попередньо розігріту до 190 градусів духовку на 30-40 хвилин.

Подавайте картопля по-селянськи з часниковим соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!