Гості вимагатимуть добавки: без цього салату не обійдеться жоден святковий стіл

Готуйте одразу подвійну порцію

Ми любимо найрізноманітніші салати та готуємо їх на своїй кухні майже щодня. Що може бути простіше, ніж подрібнити усі інгредієнти, перемішати та заправити?

Рrostoway ділиться найпростішим рецептом ситного салату з курячого філе та печериці. Така ситна страва сподобається всім: вам – за простоту приготування, близьким – за смак. Спробуємо?

Як приготувати салат з м’яса та грибів

Інгредієнти:

куряче філе — 0,5 кг;

печериці — 0,5 кг;

яйця — 3 шт.;

твердий сир – 300 г;

цибуля – 1 шт.;

часник – 3-5 зубків;

волоські горіхи — 100 г;

сіль;

рослинна олія;

майонез.

Спосіб приготування:

Куряче філе та яйця відваріть до готовності. Остудіть, нашаткуйте довільними шматочками. Цибулю та печериці наріжте та обсмажте на сковороді з додаванням невеликої кількості олії. Посоліть і поперчіть на свій смак. Твердий сир натріть на тертці та змішайте з очищеним та подрібненим часником. Заправте все майонезом. Волоські горіхи перемеліть у блендері. Тепер настав час формувати салат шарами. Першим шаром викладіть куряче філе та намалюйте на ньому тонку майонезну сітку. Зверху викладіть смажені гриби з цибулею, яйця та сирну масу. Кожен шар трохи змащуйте майонезом. Готовий салат посипте салат горіховою пудрою та подавайте.

Приготуйте майонез для салату вдома за рецептом "Телеграфа". Ваша страва буде корисною і ви не сумніватиметеся в якості.