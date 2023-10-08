Жодна піца не обійдеться без цього домашнього соусу

15 хвилин — і соус готовий

Найсмачніша домашня піца — та, що випечена з домашнім соусом. Ось сьогодні і приготуємо найсмачнішу приправу для улюбленої страви.

Простим рецептом соусу з нами ділиться Shuba. Готується він просто, виходить смачним. До того ж він залишається свіжим протягом тижня або більше, якщо зберігати його в герметичному контейнері.

Як приготувати домашній соус для піци та пасти

Інгредієнти:

томати — 6 шт.;

рослинна олія — 1 ст. л.;

часник, зубчики — 3 шт.;

цибуля ріпчаста — 1/4 шт.;

базилік, гілочка — 2 шт.;

цукор — 3/4 ч. л.;

перець чилі, порошок — 3/4 ч. л.;

сіль — до свого смаку;

орегано сушене — 1/2 ч. л.;

соус томатний — 1 ст. л.;

масло вершкове 73% — 1/2 ст. л.

Спосіб приготування:

З помідорів зніміть шкірку у зручний для вас спосіб. Три помідори подрібніть у блендері. Часник та цибулю дрібно наріжте. Часник обсмажте на олії, потім додайте цибулю і готуйте до рум’яності. Помідори, що залишилися, наріжте, приберіть кісточки, додайте в сковороду до часнику і цибулі та перемішайте. В отриману масу влийте томатне пюре, відправте нарізаний базилік, цукор, спеції, сіль, перемішайте і готуйте під кришкою до загусання — це займе близько 5 хвилин. Через зазначений час додайте томатний соус та вершкове масло. Все перемішайте та прогрійте. Соус готовий.

Цей соус також можна використовувати для приготування пасти та лазаньї, намазати його на бутерброд або закуску з лаваша за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!