Якщо вдома тільки філе та трохи гарбуза: незвичайний рецепт ситної запіканки для сімейної вечері

Цією яскравою стравою ви захочете і снідати, і обідати, і вечеряти

Досвідчені кулінари часом жартома називають гарбуз осіннім кабачком. З гарбуза можна приготувати таку ж величезну кількість страв: від смачних супів до неймовірної випічки.

Запіканка з гарбуза за рецептом "Важно знать" — це першокласний "гарбузовий". Ніжна, смачна, яскрава та ароматна страва підніме вам настрій і додасть сили. Ви із задоволенням насолоджуватиметеся стравою не тільки на вечерю, а й на сніданок, і на обід.

Як приготувати гарбузову запіканку з курячим м’ясом

Інгредієнти:

300 г гарбуза;

250 г курячого філе;

50 г цибулі;

80 мл молока;

2 курячі яйця;

1 ст. л. рослинної олії;

сіль;

сушений часник;

мелена паприка;

пряні трави на смак.

Спосіб приготування:

Підготуйте усі інгредієнти. Гарбуз необхідно очистити та нарізати середніми кубиками. Куряче філе наріжте маленькими шматочками, цибулю очистьте і подрібніть. В окремому посудині збийте курячі яйця і змішайте їх із молоком. Туди ж відправте мелену паприку та прянощі, посоліть. Форму для випікання змастіть олією, викладіть гарбуз та курку. Все залийте молочно-яєчною сумішшю, зверху посипте сушеним часником. Запіканку відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Якщо у вас залишився гарбуз, рекомендуємо приготувати гарбузові котлети за рецептом "Телеграфа". Ви готуватимете їх, поки є гарбуз.