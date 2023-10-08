Якщо вдома тільки філе та трохи гарбуза: незвичайний рецепт ситної запіканки для сімейної вечері
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Цією яскравою стравою ви захочете і снідати, і обідати, і вечеряти
Досвідчені кулінари часом жартома називають гарбуз осіннім кабачком. З гарбуза можна приготувати таку ж величезну кількість страв: від смачних супів до неймовірної випічки.
Запіканка з гарбуза за рецептом "Важно знать" — це першокласний "гарбузовий". Ніжна, смачна, яскрава та ароматна страва підніме вам настрій і додасть сили. Ви із задоволенням насолоджуватиметеся стравою не тільки на вечерю, а й на сніданок, і на обід.
Як приготувати гарбузову запіканку з курячим м’ясом
Інгредієнти:
- 300 г гарбуза;
- 250 г курячого філе;
- 50 г цибулі;
- 80 мл молока;
- 2 курячі яйця;
- 1 ст. л. рослинної олії;
- сіль;
- сушений часник;
- мелена паприка;
- пряні трави на смак.
Спосіб приготування:
- Підготуйте усі інгредієнти. Гарбуз необхідно очистити та нарізати середніми кубиками. Куряче філе наріжте маленькими шматочками, цибулю очистьте і подрібніть.
- В окремому посудині збийте курячі яйця і змішайте їх із молоком. Туди ж відправте мелену паприку та прянощі, посоліть.
- Форму для випікання змастіть олією, викладіть гарбуз та курку. Все залийте молочно-яєчною сумішшю, зверху посипте сушеним часником. Запіканку відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
Якщо у вас залишився гарбуз, рекомендуємо приготувати гарбузові котлети за рецептом "Телеграфа". Ви готуватимете їх, поки є гарбуз.