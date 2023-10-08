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Якщо вдома тільки філе та трохи гарбуза: незвичайний рецепт ситної запіканки для сімейної вечері

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найкраща сезонна страва
Найкраща сезонна страва. Фото vazhnoznat.com

Цією яскравою стравою ви захочете і снідати, і обідати, і вечеряти

Досвідчені кулінари часом жартома називають гарбуз осіннім кабачком. З гарбуза можна приготувати таку ж величезну кількість страв: від смачних супів до неймовірної випічки.

Запіканка з гарбуза за рецептом "Важно знать" — це першокласний "гарбузовий". Ніжна, смачна, яскрава та ароматна страва підніме вам настрій і додасть сили. Ви із задоволенням насолоджуватиметеся стравою не тільки на вечерю, а й на сніданок, і на обід.

Як приготувати гарбузову запіканку з курячим м’ясом

Інгредієнти:

  • 300 г гарбуза;
  • 250 г курячого філе;
  • 50 г цибулі;
  • 80 мл молока;
  • 2 курячі яйця;
  • 1 ст. л. рослинної олії;
  • сіль;
  • сушений часник;
  • мелена паприка;
  • пряні трави на смак.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте усі інгредієнти. Гарбуз необхідно очистити та нарізати середніми кубиками. Куряче філе наріжте маленькими шматочками, цибулю очистьте і подрібніть.
  2. В окремому посудині збийте курячі яйця і змішайте їх із молоком. Туди ж відправте мелену паприку та прянощі, посоліть.
  3. Форму для випікання змастіть олією, викладіть гарбуз та курку. Все залийте молочно-яєчною сумішшю, зверху посипте сушеним часником. Запіканку відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Якщо у вас залишився гарбуз, рекомендуємо приготувати гарбузові котлети за рецептом "Телеграфа". Ви готуватимете їх, поки є гарбуз.

Теги:
#Рецепт #Гарбуз #Куряче філе #Запіканка #Готуємо вдома