Один інгредієнт змінить ефект напою: що додати у джезву, щоб кава більше бадьорила

Що додати до кави, щоб більше бадьорила

Ми розповідали, що додати у джезву з кавою, щоб напій набув приємного тонкого карамельного смаку. Тепер ділимось рецептом джезви з особливо бадьорливим ефектом.

Найчастіше каву вживають вранці. Однак ефекту від кофеїну після випитої кави вистачає хвилин на 30-40. Але можна продовжити його за допомогою додаткових інгредієнтів. Pixelinform пропонує додати до напою цикорій.

Інгредієнти:

кава мелена — 30 г;

цикорій — 10 г;

сіль — 1 дрібка;

цукор — 10 г;

холодна вода — 400 мл.

Спосіб приготування:

Цієї кількості інгредієнтів вистачить на дві невеликі чашечки міцного ароматного напою. Сіль у каву можна не додавати, але якщо ви не хочете, щоб напій розкрив свою природню кислинку — сміливо кладіть. У джезву кладемо каву та цикорій. За бажання додаємо сіль та цукор. Вливаємо половину води (вона повинна бути холодною — це важливо). Тоді розмішуємо і вливаємо другу половину. Ставимо посудину на вогонь. Варимо каву на вогні нижче за середній. Коли вона почне підійматись від температури, але ще не закипить — знімаємо і розливаємо по чашках.

Така буде ще й особливо ароматною. Також ми розповідали, як обрати ту каву, яка підійде саме вам.