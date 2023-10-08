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Один інгредієнт змінить ефект напою: що додати у джезву, щоб кава більше бадьорила

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така кава буде особливо ароматною і насиченою
Така кава буде особливо ароматною і насиченою. Фото shuba.life

Що додати до кави, щоб більше бадьорила

Ми розповідали, що додати у джезву з кавою, щоб напій набув приємного тонкого карамельного смаку. Тепер ділимось рецептом джезви з особливо бадьорливим ефектом.

Найчастіше каву вживають вранці. Однак ефекту від кофеїну після випитої кави вистачає хвилин на 30-40. Але можна продовжити його за допомогою додаткових інгредієнтів. Pixelinform пропонує додати до напою цикорій.

Інгредієнти:

  • кава мелена — 30 г;
  • цикорій — 10 г;
  • сіль — 1 дрібка;
  • цукор — 10 г;
  • холодна вода — 400 мл.

Спосіб приготування:

  1. Цієї кількості інгредієнтів вистачить на дві невеликі чашечки міцного ароматного напою. Сіль у каву можна не додавати, але якщо ви не хочете, щоб напій розкрив свою природню кислинку — сміливо кладіть.
  2. У джезву кладемо каву та цикорій. За бажання додаємо сіль та цукор.
  3. Вливаємо половину води (вона повинна бути холодною — це важливо). Тоді розмішуємо і вливаємо другу половину.
  4. Ставимо посудину на вогонь. Варимо каву на вогні нижче за середній. Коли вона почне підійматись від температури, але ще не закипить — знімаємо і розливаємо по чашках.

Така буде ще й особливо ароматною. Також ми розповідали, як обрати ту каву, яка підійде саме вам.

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#Рецепт #Кава #Напій #Спеції