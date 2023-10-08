Просто додайте секретний інгредієнт: рецепт ніжних і повітряних сирників без борошна

Зробити із сирників приголомшливий корисний десерт зовсім не складно

Сирники — одна з найбільш улюблених і корисних страв ще з дитинства, що смакує на сніданок або є чудовим перекусом. Якщо ж вдома раптом не виявилося борошна, а приготувати цю страву хочеться, можна замінити його вівсянкою.

Важливо взяти саме пластівці швидкого приготування, адже вони швидко набухають в тісті. А от рецептом чудового блюда з нами поділилися на порталі "appetito".

Як приготувати сирники з вівсянкою

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці – 5 ст.л.;

Сир 9% — 200 г

Яйце – 1 шт.%

Цукор – 1 ст. л.

Ванільний цукор, кориця;

Олія

Спосіб приготування:

Пластівці розділити у співвідношенні 20% на 80%. Більшу частину подрібнити у блендері чи кавомолці, інша буде паніровкою. Сир розім'яти виделкою, додати цукор, ванільний цукор та корицю, перемішати. Вбити яйце, перемішати. Додати вівсяне борошно, перемішати та залишити на 15 хвилин. З тіста сформувати сирники, обваляти їх у вівсяних пластівцях та обсмажити на добре розігрітій сковороді до готовності.

А якщо ви любите експериментувати, рекомендуємо також приготувати солоні сирники із сулугуні за рецептом "Телеграфа". Саме сир та петрушка зроблять цю страву незабутньою.