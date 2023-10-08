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Просто додайте секретний інгредієнт: рецепт ніжних і повітряних сирників без борошна

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Найсмачніші сирники, який здивують кожного
Найсмачніші сирники, який здивують кожного. Фото helt.store

Зробити із сирників приголомшливий корисний десерт зовсім не складно

Сирники — одна з найбільш улюблених і корисних страв ще з дитинства, що смакує на сніданок або є чудовим перекусом. Якщо ж вдома раптом не виявилося борошна, а приготувати цю страву хочеться, можна замінити його вівсянкою.

Важливо взяти саме пластівці швидкого приготування, адже вони швидко набухають в тісті. А от рецептом чудового блюда з нами поділилися на порталі "appetito".

Як приготувати сирники з вівсянкою

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці – 5 ст.л.;
  • Сир 9% — 200 г
  • Яйце – 1 шт.%
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Ванільний цукор, кориця;
  • Олія

Спосіб приготування:

  1. Пластівці розділити у співвідношенні 20% на 80%. Більшу частину подрібнити у блендері чи кавомолці, інша буде паніровкою.
  2. Сир розім'яти виделкою, додати цукор, ванільний цукор та корицю, перемішати.
  3. Вбити яйце, перемішати.
  4. Додати вівсяне борошно, перемішати та залишити на 15 хвилин.
  5. З тіста сформувати сирники, обваляти їх у вівсяних пластівцях та обсмажити на добре розігрітій сковороді до готовності.

А якщо ви любите експериментувати, рекомендуємо також приготувати солоні сирники із сулугуні за рецептом "Телеграфа". Саме сир та петрушка зроблять цю страву незабутньою.

Теги:
#Вівсянка #Десерт #Сирники #Готуємо вдома