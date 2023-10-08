Звичайна курятина стане неймовірно смачною: гості точно спитають рецепт цієї закуски

Можна заготувати наперед, а перед застіллям лише порізати

Ми розповідали, як приготувати смачний та ситний салат з баклажанами. Тепер ділимось рецептом фантастичного м’ясного рулету. Така закуска пасуватиме будь-якому святковому столу.

Такий м’ясний ще й приготувати досить просто. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

куряче філе — 800 г;

цибуля — 1 шт.;

сухарі — 30 г;

сіль, перець.

Для начинки:

варені яйця — 2 шт.;

твердий сир — 120 г;

масло — 30 г;

часник — 1 зубчик;

петрушка.

Спосіб приготування:

Перекручуємо філе на фарш. Додаємо до готового фаршу сіль, перець та панірувальні сухарі. Потрібно ретельно вимішати фарш та добряче відбити його об стіл, дно миски чи обробну дошку — це роблять, щоб вибити всі можливі бульбашки повітря. Ставимо фарш в холодильник на 15 хвилин. Відварені яйця натираємо на тертці. Таким же чином подрібнюємо сир, часник та масло. Подрібнюємо петрушку та змішуємо все разом. Розкладаємо на столі шар харчової плівки. Викладаємо на неї фарш. Розрівнюємо його в формі прямокутника. На отриманий м’ясний прямокутник викладаємо начинку та згортаємо усе в рулет. Закриваємо бокові частини та заліплюємо шов. Рулет викладаємо у форму, застелену пергаментом, та посипаємо сиром. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку. При 200 градусах запікаємо 20-25 хвилин.

Найкраще рулет нарізати після того, як він охолоне — так шматочки будуть рівними та красивими. Також ми розповідали, як приготувати смачну закуску з цвітної капусти.