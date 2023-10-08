Звичайна курятина стане неймовірно смачною: гості точно спитають рецепт цієї закуски
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Можна заготувати наперед, а перед застіллям лише порізати
Ми розповідали, як приготувати смачний та ситний салат з баклажанами. Тепер ділимось рецептом фантастичного м’ясного рулету. Така закуска пасуватиме будь-якому святковому столу.
Такий м’ясний ще й приготувати досить просто. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- куряче філе — 800 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сухарі — 30 г;
- сіль, перець.
Для начинки:
- варені яйця — 2 шт.;
- твердий сир — 120 г;
- масло — 30 г;
- часник — 1 зубчик;
- петрушка.
Спосіб приготування:
- Перекручуємо філе на фарш. Додаємо до готового фаршу сіль, перець та панірувальні сухарі.
- Потрібно ретельно вимішати фарш та добряче відбити його об стіл, дно миски чи обробну дошку — це роблять, щоб вибити всі можливі бульбашки повітря. Ставимо фарш в холодильник на 15 хвилин.
- Відварені яйця натираємо на тертці. Таким же чином подрібнюємо сир, часник та масло. Подрібнюємо петрушку та змішуємо все разом.
- Розкладаємо на столі шар харчової плівки. Викладаємо на неї фарш. Розрівнюємо його в формі прямокутника.
- На отриманий м’ясний прямокутник викладаємо начинку та згортаємо усе в рулет. Закриваємо бокові частини та заліплюємо шов.
- Рулет викладаємо у форму, застелену пергаментом, та посипаємо сиром. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку. При 200 градусах запікаємо 20-25 хвилин.
Найкраще рулет нарізати після того, як він охолоне — так шматочки будуть рівними та красивими. Також ми розповідали, як приготувати смачну закуску з цвітної капусти.