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Ароматна осіння випічка: цей апельсиновий пиріг полюблять ваші близькі

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Приготування такого апетитного пирога не потребує багато часу та витрат
Приготування такого апетитного пирога не потребує багато часу та витрат. Фото youtube.com

Такий пиріг виходить ніжним, злегка вологим та з неймовірним ароматом

Апельсиновий пиріг — це солодка і ароматна випічка, яка чудово смакуватиме до чаю. Основним інгредієнтом є соковиті апельсини, що надають цій страві пікантний цитрусовий смак.

Рецепт приготування апельсинового пирога досить простий і з ним зможе впоратися навіть новачок. А поділилися ним на порталі "Повар".

Як приготувати пиріг з апельсинами

Інгредієнти:

  • Апельсини — 1-2 шт. (+ цедра з 1 апельсина);
  • Борошно — 150 г;
  • Цукор — 300 г;
  • Вода — 100 мл;
  • Розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • Яйця – 4 шт.;
  • Вершкове масло — 150 г;

Спосіб приготування:

  1. Змішайте і доведіть до кипіння постійно помішуючи 100-120 г цукру з водою (сироп повинен злегка загустіти).
  2. Викладіть у сироп нарізані тонкими кружальцями апельсини й на повільному вогні, під кришкою, прокип'ятіть протягом 7-8 хвилин.
  3. До цукру, що залишився, додайте яйця, збийте.
  4. Додайте попередньо розм'якшене масло, перемішайте до однорідної маси.
  5. Додайте цедру одного апельсину, перемішайте.
  6. Змішайте борошно з розпушувачем та поступово додайте його до отриманої суміші. Тісто має вийти досить рідким.
  7. Форму для випікання застеліть пергаментом, на дно викладіть проварені в сиропі апельсинові кружальця.
  8. Обережно залийте їх тістом та розрівняйте.
  9. Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці протягом 30 хвилин. Після цього зменште температуру до 180 градусів і випікайте ще близько 10 хвилин. Готовність випічки можна перевірити зубочисткою.
  10. Дочекайтеся, поки пиріг охолоне, обережно відділіть його від стінок форми, та викладіть на блюдо.

А якщо ви любите домашню випічку, рекомендуємо також приготувати яблучний пиріг за рецептом "Телеграфа". Випічка виходить вологою всередині та дуже смачною.

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#Апельсини #Готуємо вдома #Пиріг