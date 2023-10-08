Ароматна осіння випічка: цей апельсиновий пиріг полюблять ваші близькі

Такий пиріг виходить ніжним, злегка вологим та з неймовірним ароматом

Апельсиновий пиріг — це солодка і ароматна випічка, яка чудово смакуватиме до чаю. Основним інгредієнтом є соковиті апельсини, що надають цій страві пікантний цитрусовий смак.

Рецепт приготування апельсинового пирога досить простий і з ним зможе впоратися навіть новачок. А поділилися ним на порталі "Повар".

Як приготувати пиріг з апельсинами

Інгредієнти:

Апельсини — 1-2 шт. (+ цедра з 1 апельсина);

Борошно — 150 г;

Цукор — 300 г;

Вода — 100 мл;

Розпушувач — 0,5 ч. л.;

Яйця – 4 шт.;

Вершкове масло — 150 г;

Спосіб приготування:

Змішайте і доведіть до кипіння постійно помішуючи 100-120 г цукру з водою (сироп повинен злегка загустіти). Викладіть у сироп нарізані тонкими кружальцями апельсини й на повільному вогні, під кришкою, прокип'ятіть протягом 7-8 хвилин. До цукру, що залишився, додайте яйця, збийте. Додайте попередньо розм'якшене масло, перемішайте до однорідної маси. Додайте цедру одного апельсину, перемішайте. Змішайте борошно з розпушувачем та поступово додайте його до отриманої суміші. Тісто має вийти досить рідким. Форму для випікання застеліть пергаментом, на дно викладіть проварені в сиропі апельсинові кружальця. Обережно залийте їх тістом та розрівняйте. Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці протягом 30 хвилин. Після цього зменште температуру до 180 градусів і випікайте ще близько 10 хвилин. Готовність випічки можна перевірити зубочисткою. Дочекайтеся, поки пиріг охолоне, обережно відділіть його від стінок форми, та викладіть на блюдо.

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