Найсмачніший маринад для лісових грибів: маслюки, опеньки та інші будуть неймовірно хрумкими
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Скільки банок не закрий — а буде мало
Ми розповідали, як смачно закрити на зиму баклажани. Почався і активно триває сезон лісових грибів. І з них кулінари теж готують консервацію.
На порталі "Порадниця" поділились рецептом маринаду, що підходить для багатьох лісових грибів — білих, маслюків, опеньок, лисичок. Магазинні печериці так теж можна закрити.
Інгредієнти:
- 2 кг грибів
- 1 л води
- 3 столові ложки солі (без гірки)
- 1 столова ложка цукру
- 3 зубчики часнику
- 5 горошин чорного перцю
- 2 горошини духмяного перцю
- 2—3 середні лаврові листки
- 3 столові ложки оцту (9%)
Спосіб приготування:
- Гриби чистимо від бруду. Великі шапинки та ніжки ріжемо на частини, маленькі залишаємо цілими. Ретельно промиваємо частинки холодною водою.
- Викладаємо гриби в каструлю, заливаємо водою, додаємо 1 столову ложку солі. Варимо до готовності, збираючи накип.
- За п’ять хвилин до готовності відправляємо в каструлю пучечок перев’язаних ниткою зонтиків кропу. Щойно гриби осядуть на дно — вони готові, відкидаємо на друшляк.
- Для маринаду в каструлю наливаємо воду. Додаємо лавровий лист, сіль, цукор, перець. Щойно маринад закипить, додаємо гриби. Разом з ними кладемо посічений ножем часник.
- Кип’ятимо все разом п’ять хвилин. Вливаємо оцет та варимо одну хвилину. Одразу розливаємо по стерилізованих банках, але не заповнюємо доверху — повинно залишатися трохи місця.
Гриби чудово зберігаються в темному прохолодному місці. Також ми розповідали, як закрити на зиму чудову грибну намазку.