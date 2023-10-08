Найсмачніший маринад для лісових грибів: маслюки, опеньки та інші будуть неймовірно хрумкими

Скільки банок не закрий — а буде мало

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму баклажани. Почався і активно триває сезон лісових грибів. І з них кулінари теж готують консервацію.

На порталі "Порадниця" поділились рецептом маринаду, що підходить для багатьох лісових грибів — білих, маслюків, опеньок, лисичок. Магазинні печериці так теж можна закрити.

Інгредієнти:

2 кг грибів

1 л води

3 столові ложки солі (без гірки)

1 столова ложка цукру

3 зубчики часнику

5 горошин чорного перцю

2 горошини духмяного перцю

2—3 середні лаврові листки

3 столові ложки оцту (9%)

Спосіб приготування:

Гриби чистимо від бруду. Великі шапинки та ніжки ріжемо на частини, маленькі залишаємо цілими. Ретельно промиваємо частинки холодною водою. Викладаємо гриби в каструлю, заливаємо водою, додаємо 1 столову ложку солі. Варимо до готовності, збираючи накип. За п’ять хвилин до готовності відправляємо в каструлю пучечок перев’язаних ниткою зонтиків кропу. Щойно гриби осядуть на дно — вони готові, відкидаємо на друшляк. Для маринаду в каструлю наливаємо воду. Додаємо лавровий лист, сіль, цукор, перець. Щойно маринад закипить, додаємо гриби. Разом з ними кладемо посічений ножем часник. Кип’ятимо все разом п’ять хвилин. Вливаємо оцет та варимо одну хвилину. Одразу розливаємо по стерилізованих банках, але не заповнюємо доверху — повинно залишатися трохи місця.

Гриби чудово зберігаються в темному прохолодному місці. Також ми розповідали, як закрити на зиму чудову грибну намазку.