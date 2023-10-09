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Піца-дерун за лічені хвилини: незвичайний сніданок на сковороді

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Страва захопить своєю простотою та смаком
Страва захопить своєю простотою та смаком. Фото shuba.life

Мінімум продуктів та мороки на кухні

У багатьох з нас італійська піца – одна з найулюбленіших страв. Якщо не хочеться довго стояти біля плити, але хочеться поласувати незвичайним варіантом цієї страви, цей рецепт для вас.

З рецептом Shuba вам навіть не доведеться поратися з борошном і включати духовку. Річ у тому, що ми сьогодні приготуємо картопляну піцу. Просто посмажте картопля з яйцем, ковбасою, сиром та томатним соусом — і ви отримаєте смачну страву, дуже схожу на піцу пепероні, тільки без тіста.

Як приготувати пепероні-деруни – швидку піцу на сковороді

Інгредієнти на 2 порції:

  • яйця курячі — 2 шт.;
  • сіль, соус для піци — до свого смаку;
  • картопля — 2 шт.;
  • олія соняшникова рафінована — 1 ст. л.;
  • моцарела — 100 г;
  • пепероні — 5 шт.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте усі інгредієнти. Яйця збовтайте із сіллю. Картоплю крупно натріть і промийте в мисці з водою від зайвого крохмалю. Воду злийте, картоплю відіжміть.
  2. Сковороду розігрійте з олією. Викладіть у сковороду картоплю, розподіліть, накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні.
  3. Коли дерун засмажиться з одного боку, переверніть його, залийте яйцями та готуйте 1 хвилину.
  4. На корж рівномірно нанесіть соус для піци, посипте натертим сиром, розкладіть ковбасу, зверху знову посипте сиром. Накрийте кришкою та готуйте на маленькому вогні близько 5 хвилин.

Домашній соус до піци можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Ваша піца буде набагато смачнішою.

Теги:
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