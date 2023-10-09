Піца-дерун за лічені хвилини: незвичайний сніданок на сковороді

Мінімум продуктів та мороки на кухні

У багатьох з нас італійська піца – одна з найулюбленіших страв. Якщо не хочеться довго стояти біля плити, але хочеться поласувати незвичайним варіантом цієї страви, цей рецепт для вас.

З рецептом Shuba вам навіть не доведеться поратися з борошном і включати духовку. Річ у тому, що ми сьогодні приготуємо картопляну піцу. Просто посмажте картопля з яйцем, ковбасою, сиром та томатним соусом — і ви отримаєте смачну страву, дуже схожу на піцу пепероні, тільки без тіста.

Як приготувати пепероні-деруни – швидку піцу на сковороді

Інгредієнти на 2 порції:

яйця курячі — 2 шт.;

сіль, соус для піци — до свого смаку;

картопля — 2 шт.;

олія соняшникова рафінована — 1 ст. л.;

моцарела — 100 г;

пепероні — 5 шт.

Спосіб приготування:

Підготуйте усі інгредієнти. Яйця збовтайте із сіллю. Картоплю крупно натріть і промийте в мисці з водою від зайвого крохмалю. Воду злийте, картоплю відіжміть. Сковороду розігрійте з олією. Викладіть у сковороду картоплю, розподіліть, накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні. Коли дерун засмажиться з одного боку, переверніть його, залийте яйцями та готуйте 1 хвилину. На корж рівномірно нанесіть соус для піци, посипте натертим сиром, розкладіть ковбасу, зверху знову посипте сиром. Накрийте кришкою та готуйте на маленькому вогні близько 5 хвилин.

Домашній соус до піци можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Ваша піца буде набагато смачнішою.