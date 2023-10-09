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Ірландські секрети "пюрешки": страва вийде найніжнішою (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смак страви змінить незвичайний спосіб приготування
Смак страви змінить незвичайний спосіб приготування. Фото shuba.life

Здивуйте близьких пюре по-новому

Картопляне пюре – невід’ємна частина нашої кухні. Ми вже знаємо, як приготувати цю страву ідеально.

Сьогодні ми спробуємо картопляне пюре ірландською. Рецептом страви під назвою "чамп" ділиться _tanyushina_.

Страва отримала назву через те, що готував її чоловік (чамп). Він брав гігантську дерев’яну товкушку і починав товкти картоплю в казані. У цей час його дружина підливала в казан молока, додавала зелену цибулю або петрушку. Картопля вважалася готовою тоді, коли виходило ідеальне однорідне пюре. Потім його розкладали по мисках, кожному додавали шматок вершкового масла — воно тануло в гарячій картоплі, утворюючи жовте озеро в середині миски. Таке картопляне пюре — цілком самостійна страва і не вимагає м’яса, ні риби.

Як приготувати картопляне пюре по-ірландськи

Інгредієнти:

  • 1,2 кг картоплі;
  • пучок зеленої цибулі;
  • 350 г молока;
  • 55-100 г вершкового масла;
  • сіль перець.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю необхідно почистити, промити та відварити у підсоленій воді.
  2. Цибулю потрібно дрібно порізати, додати в молоко, поставити на вогонь і довести до кипіння. Напій потрібно відставити, щоб молоко просочилося ароматами зелені.
  3. Готову картоплю необхідно подрібнити в пюре, додаючи молоко з цибулею, додати трохи вершкового масла, сіль і перець.
  4. При подачі розкласти пюре по тарілках, у центрі зробити поглиблення та додати шматочки вершкового масла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кухарі додають у картопляне пюре, щоб було вдвічі смачніше. Спробуйте і не пошкодуєте!

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#Рецепт #Ірландія #Пюре #Готуємо вдома