Ірландські секрети "пюрешки": страва вийде найніжнішою (відео)

Здивуйте близьких пюре по-новому

Картопляне пюре – невід’ємна частина нашої кухні. Ми вже знаємо, як приготувати цю страву ідеально.

Сьогодні ми спробуємо картопляне пюре ірландською. Рецептом страви під назвою "чамп" ділиться _tanyushina_.

Страва отримала назву через те, що готував її чоловік (чамп). Він брав гігантську дерев’яну товкушку і починав товкти картоплю в казані. У цей час його дружина підливала в казан молока, додавала зелену цибулю або петрушку. Картопля вважалася готовою тоді, коли виходило ідеальне однорідне пюре. Потім його розкладали по мисках, кожному додавали шматок вершкового масла — воно тануло в гарячій картоплі, утворюючи жовте озеро в середині миски. Таке картопляне пюре — цілком самостійна страва і не вимагає м’яса, ні риби.

Як приготувати картопляне пюре по-ірландськи

Інгредієнти:

1,2 кг картоплі;

пучок зеленої цибулі;

350 г молока;

55-100 г вершкового масла;

сіль перець.

Спосіб приготування:

Картоплю необхідно почистити, промити та відварити у підсоленій воді. Цибулю потрібно дрібно порізати, додати в молоко, поставити на вогонь і довести до кипіння. Напій потрібно відставити, щоб молоко просочилося ароматами зелені. Готову картоплю необхідно подрібнити в пюре, додаючи молоко з цибулею, додати трохи вершкового масла, сіль і перець. При подачі розкласти пюре по тарілках, у центрі зробити поглиблення та додати шматочки вершкового масла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кухарі додають у картопляне пюре, щоб було вдвічі смачніше. Спробуйте і не пошкодуєте!