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З’їдять усі спагетті в домі: ситна італійська вечеря з "нічого"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Така паста ніколи не набридне
Така паста ніколи не набридне. Фото odnaminyta.com

Страву проситимуть чи не щодня

Смачна паста — це візитна картка Італії. І якщо думаєте, що для приготування цієї страви вам потрібні дорогі продукти та багато часу, ми доведемо зворотне.

Італійську пасту за рецептом "1 хвилина" ви приготуєте швидко та з продуктів, які є у вас під рукою. Без зайвого клопоту ви отримаєте ситну та смачну вечерю для всієї родини. Спробуйте — і переконайтеся.

Як приготувати італійську пасту

Інгредієнти:

  • 300 г спагеті;
  • 2-3 великі помідори;
  • 3-4 зубчики часнику;
  • 1/4 склянки оливкової олії;
  • сіль;
  • свіжомелений чорний перець;
  • 1/2 чашки свіжого базиліку;
  • 1/2 чашки тертого пармезану;

Спосіб приготування:

  1. Каструлю з водою поставте на вогонь, доведіть до кипіння. Воду посоліть та додайте спагеті. Варіть згідно з інструкціями на обороті пакування до потрібного ступеня готовності.
  2. Для приготування соусу свіжі помідори замочіть у гарячій воді кілька хвилин, потім видаліть шкірку і наріжте на кубики. Консервовані помідори просто нашаткуйте.
  3. Оливкову олію розігрійте у глибокій сковороді на середньому вогні. Додайте дрібно нарізаний часник і обсмажте його доти, доки він не почне приємно пахнути.
  4. До часнику додайте помідори, посоліть і поперчіть, за бажання можете додати трохи цукру. Соус готуйте на середньому вогні, помішуючи, поки помідори не розпадуться і не утворюється густий соус. Після цього приберіть сковороду з вогню, а до страви додайте свіжий нарізаний базилік і перемішайте.
  5. Готові спагеті перекладіть на сковороду з соусом і перемішайте. Подавайте, посипавши страву тертим пармезаном.

Рекомендуємо приготувати запечену з ковбасками пасту за рецептом "Телеграфа". Цю страву зметуть прямо з деко!

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