З’їдять усі спагетті в домі: ситна італійська вечеря з "нічого"
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Страву проситимуть чи не щодня
Смачна паста — це візитна картка Італії. І якщо думаєте, що для приготування цієї страви вам потрібні дорогі продукти та багато часу, ми доведемо зворотне.
Італійську пасту за рецептом "1 хвилина" ви приготуєте швидко та з продуктів, які є у вас під рукою. Без зайвого клопоту ви отримаєте ситну та смачну вечерю для всієї родини. Спробуйте — і переконайтеся.
Як приготувати італійську пасту
Інгредієнти:
- 300 г спагеті;
- 2-3 великі помідори;
- 3-4 зубчики часнику;
- 1/4 склянки оливкової олії;
- сіль;
- свіжомелений чорний перець;
- 1/2 чашки свіжого базиліку;
- 1/2 чашки тертого пармезану;
Спосіб приготування:
- Каструлю з водою поставте на вогонь, доведіть до кипіння. Воду посоліть та додайте спагеті. Варіть згідно з інструкціями на обороті пакування до потрібного ступеня готовності.
- Для приготування соусу свіжі помідори замочіть у гарячій воді кілька хвилин, потім видаліть шкірку і наріжте на кубики. Консервовані помідори просто нашаткуйте.
- Оливкову олію розігрійте у глибокій сковороді на середньому вогні. Додайте дрібно нарізаний часник і обсмажте його доти, доки він не почне приємно пахнути.
- До часнику додайте помідори, посоліть і поперчіть, за бажання можете додати трохи цукру. Соус готуйте на середньому вогні, помішуючи, поки помідори не розпадуться і не утворюється густий соус. Після цього приберіть сковороду з вогню, а до страви додайте свіжий нарізаний базилік і перемішайте.
- Готові спагеті перекладіть на сковороду з соусом і перемішайте. Подавайте, посипавши страву тертим пармезаном.
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