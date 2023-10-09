З’їдять усі спагетті в домі: ситна італійська вечеря з "нічого"

Страву проситимуть чи не щодня

Смачна паста — це візитна картка Італії. І якщо думаєте, що для приготування цієї страви вам потрібні дорогі продукти та багато часу, ми доведемо зворотне.

Італійську пасту за рецептом "1 хвилина" ви приготуєте швидко та з продуктів, які є у вас під рукою. Без зайвого клопоту ви отримаєте ситну та смачну вечерю для всієї родини. Спробуйте — і переконайтеся.

Як приготувати італійську пасту

Інгредієнти:

300 г спагеті;

2-3 великі помідори;

3-4 зубчики часнику;

1/4 склянки оливкової олії;

сіль;

свіжомелений чорний перець;

1/2 чашки свіжого базиліку;

1/2 чашки тертого пармезану;

Спосіб приготування:

Каструлю з водою поставте на вогонь, доведіть до кипіння. Воду посоліть та додайте спагеті. Варіть згідно з інструкціями на обороті пакування до потрібного ступеня готовності. Для приготування соусу свіжі помідори замочіть у гарячій воді кілька хвилин, потім видаліть шкірку і наріжте на кубики. Консервовані помідори просто нашаткуйте. Оливкову олію розігрійте у глибокій сковороді на середньому вогні. Додайте дрібно нарізаний часник і обсмажте його доти, доки він не почне приємно пахнути. До часнику додайте помідори, посоліть і поперчіть, за бажання можете додати трохи цукру. Соус готуйте на середньому вогні, помішуючи, поки помідори не розпадуться і не утворюється густий соус. Після цього приберіть сковороду з вогню, а до страви додайте свіжий нарізаний базилік і перемішайте. Готові спагеті перекладіть на сковороду з соусом і перемішайте. Подавайте, посипавши страву тертим пармезаном.

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