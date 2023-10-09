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Такі грибочки будуть завжди у вашому холодильнику: п’ять хвилин – і ви вже їсте

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ці мариновані гриби розлетяться за секунди
Ці мариновані гриби розлетяться за секунди. Фото vazhnoznat.com

Простіше та смачніше рецепту ви не знайдете

Дружні посиденьки, ділова зустріч або сімейна вечеря — ні нічого не обійдеться без простих і смачних закусок. І якщо ваші друзі дзвонять у гості, то рецепт маринованих грибів вам знадобиться.

Річ у тому, що приготувати цю закуску за рецептом Foodoboz можна за лічені хвилини. Вийдуть такі грибочки настільки смачними, що всі проситимуть рецепт.

Як приготувати гриби за 5 хвилин

Інгредієнти:

  • печериці (не дуже великі) — 500 г;
  • часник — 3 зубчики
  • оцет — 2 ст. л.;
  • вода — 50 мл;
  • рослинна олія — 50 мл;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • чорний перець горошок – 5-7 шт.;
  • перець запашний — 3-5 шт.

Спосіб приготування:

  1. Печериці помийте під проточною водою. Часник очистьте, наріжте не дуже дрібними шматочками.
  2. У каструлю відправте нарізаний часник, сіль, цукор, лавровий лист та прянощі. Туди ж залийте воду, оцет та олію, поставте на плиту і все добре перемішайте.
  3. У каструлю з маринадом відправте гриби. Доведіть печериці до кипіння, помішуючи дерев’яною ложкою.
  4. Після закипання маринаду варіть гриби на невеликому вогні 5-7 хвилин (дрібні гриби достатньо буде проварити 5 хвилин).
  5. Готовим маринованим грибам дайте охолонути за кімнатної температури та можна подавати до столу. Зберігати таку закуску можна приблизно 7-8 днів у холодильнику.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко очистити печериці. Ці хитрощі полегшать вам життя.

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