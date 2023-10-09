Такі грибочки будуть завжди у вашому холодильнику: п’ять хвилин – і ви вже їсте

Простіше та смачніше рецепту ви не знайдете

Дружні посиденьки, ділова зустріч або сімейна вечеря — ні нічого не обійдеться без простих і смачних закусок. І якщо ваші друзі дзвонять у гості, то рецепт маринованих грибів вам знадобиться.

Річ у тому, що приготувати цю закуску за рецептом Foodoboz можна за лічені хвилини. Вийдуть такі грибочки настільки смачними, що всі проситимуть рецепт.

Як приготувати гриби за 5 хвилин

Інгредієнти:

печериці (не дуже великі) — 500 г;

часник — 3 зубчики

оцет — 2 ст. л.;

вода — 50 мл;

рослинна олія — 50 мл;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

лавровий лист — 2 шт.;

чорний перець горошок – 5-7 шт.;

перець запашний — 3-5 шт.

Спосіб приготування:

Печериці помийте під проточною водою. Часник очистьте, наріжте не дуже дрібними шматочками. У каструлю відправте нарізаний часник, сіль, цукор, лавровий лист та прянощі. Туди ж залийте воду, оцет та олію, поставте на плиту і все добре перемішайте. У каструлю з маринадом відправте гриби. Доведіть печериці до кипіння, помішуючи дерев’яною ложкою. Після закипання маринаду варіть гриби на невеликому вогні 5-7 хвилин (дрібні гриби достатньо буде проварити 5 хвилин). Готовим маринованим грибам дайте охолонути за кімнатної температури та можна подавати до столу. Зберігати таку закуску можна приблизно 7-8 днів у холодильнику.

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