Такі грибочки будуть завжди у вашому холодильнику: п’ять хвилин – і ви вже їсте
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Простіше та смачніше рецепту ви не знайдете
Дружні посиденьки, ділова зустріч або сімейна вечеря — ні нічого не обійдеться без простих і смачних закусок. І якщо ваші друзі дзвонять у гості, то рецепт маринованих грибів вам знадобиться.
Річ у тому, що приготувати цю закуску за рецептом Foodoboz можна за лічені хвилини. Вийдуть такі грибочки настільки смачними, що всі проситимуть рецепт.
Як приготувати гриби за 5 хвилин
Інгредієнти:
- печериці (не дуже великі) — 500 г;
- часник — 3 зубчики
- оцет — 2 ст. л.;
- вода — 50 мл;
- рослинна олія — 50 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- чорний перець горошок – 5-7 шт.;
- перець запашний — 3-5 шт.
Спосіб приготування:
- Печериці помийте під проточною водою. Часник очистьте, наріжте не дуже дрібними шматочками.
- У каструлю відправте нарізаний часник, сіль, цукор, лавровий лист та прянощі. Туди ж залийте воду, оцет та олію, поставте на плиту і все добре перемішайте.
- У каструлю з маринадом відправте гриби. Доведіть печериці до кипіння, помішуючи дерев’яною ложкою.
- Після закипання маринаду варіть гриби на невеликому вогні 5-7 хвилин (дрібні гриби достатньо буде проварити 5 хвилин).
- Готовим маринованим грибам дайте охолонути за кімнатної температури та можна подавати до столу. Зберігати таку закуску можна приблизно 7-8 днів у холодильнику.
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