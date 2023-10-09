Такі котлетки любили наші дідусі та бабусі у дитинстві: старовинний рецепт
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Наші предки зналися на м’ясних стравах
Соковиті та ароматні котлети – одна з улюблених страв. Навряд чи знайдеться людина, яка відмовиться від биточків. І якщо ви вже пробували котлети по-німецьки, то саме час спробувати щось новеньке.
Сьогодні ми згадаємо традиційну українську кухню та приготуємо кружоляти з курки за рецептом "Мета". Такі котлетки із задоволенням уплітали наші предки. Ну що спробуємо?
Як приготувати кружоляти з курки
Інгредієнти:
- одна курка;
- батон;
- молоко;
- перетоплене масло(1 ст. л.);
- тертий сир (дві ст. арк.);
- три жовтки;
- сухарі панірувальні;
- запряжка (обсмажене борошно та вершкове масло);
- сік лимонний;
- цукор (1 ч. л.);
- сіль, мелений перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- М’ясо курки відокремте від кісток. Кістки залийте водою і відваріть як на бульйон, м’ясо перетворите на фарш.
- Хліб вимочіть у молоці та додайте у фарш. В отриману масу відправте перетоплене масло, жовтки та тертий сир. За бажанням додайте спеції та ретельно перемішайте.
- З отриманої маси зробіть котлети, запаніруйте в сухарях, викладіть на сковороду з вершковим маслом і обсмажте до готовності.
- Для підливи в запряжку додайте лимонний сік, цукор та сіль. Отриману масу залийте курячим бульйоном і доведіть до кипіння на сковороді. Коли маса загусне і стане однорідною — підливка готова.
- Готові кружоляти викладете на тарілку, полийте соусом і подавайте.
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