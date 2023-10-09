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Такі котлетки любили наші дідусі та бабусі у дитинстві: старовинний рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Страва виходить — пальчики оближете
Страва виходить — пальчики оближете. Фото apostrophe.ua

Наші предки зналися на м’ясних стравах

Соковиті та ароматні котлети – одна з улюблених страв. Навряд чи знайдеться людина, яка відмовиться від биточків. І якщо ви вже пробували котлети по-німецьки, то саме час спробувати щось новеньке.

Сьогодні ми згадаємо традиційну українську кухню та приготуємо кружоляти з курки за рецептом "Мета". Такі котлетки із задоволенням уплітали наші предки. Ну що спробуємо?

Як приготувати кружоляти з курки

Інгредієнти:

  • одна курка;
  • батон;
  • молоко;
  • перетоплене масло(1 ст. л.);
  • тертий сир (дві ст. арк.);
  • три жовтки;
  • сухарі панірувальні;
  • запряжка (обсмажене борошно та вершкове масло);
  • сік лимонний;
  • цукор (1 ч. л.);
  • сіль, мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо курки відокремте від кісток. Кістки залийте водою і відваріть як на бульйон, м’ясо перетворите на фарш.
  2. Хліб вимочіть у молоці та додайте у фарш. В отриману масу відправте перетоплене масло, жовтки та тертий сир. За бажанням додайте спеції та ретельно перемішайте.
  3. З отриманої маси зробіть котлети, запаніруйте в сухарях, викладіть на сковороду з вершковим маслом і обсмажте до готовності.
  4. Для підливи в запряжку додайте лимонний сік, цукор та сіль. Отриману масу залийте курячим бульйоном і доведіть до кипіння на сковороді. Коли маса загусне і стане однорідною — підливка готова.
  5. Готові кружоляти викладете на тарілку, полийте соусом і подавайте.

Якщо ви любите традиційну українську кухню, рекомендуємо приготувати гречаники за рецептом "Телеграфа". До них навіть не знадобиться гарнір.

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#Рецепт #Котлети #Готуємо вдома