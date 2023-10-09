Нагодуєте сім’ю за 10 хвилин: такої закуски з лаваша ви ще не куштували

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Різноманітні закуски — чудове рішення, яке допоможе вам швидко пригостити гостей чимось смачним або вгамувати раптовий голод. Рецептів їх неймовірна безліч, проте сьогодні ми приготуємо закуску з лаваша.

"Главред" пропонує незвичайну начинку для такої закуски — картопляне пюре. Такі ситні та хрумкі трубочки сподобаються всім без винятку!

Як приготувати трубочки з лаваша з начинкою з картоплі.

Інгредієнти:

картопля — 3 шт.;

твердий сир – 120 г;

кріп петрушка;

часник, сіль — до свого смаку;

кунжут для посипання.

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо, миємо, ріжемо і відварюємо в підсоленій воді до готовності. Робимо картопляне пюре, до якого додаємо невелику кількість вершкового масла. Зелень миємо та дрібно ріжемо, сир натираємо на великій тертці. Додаємо їх у картопляне пюре, начинку на трубочки ретельно перемішуємо. Лаваш ріжемо тонкими смужками, намазуємо на кожну смужку начинку та згортаємо трубочки. Духовку розігріваємо до 200 градусів, форму для запікання застеляємо пергаментним папером. Трубочки перекладаємо у форму, змащуємо оливковою олією, посипаємо кунжутом і випікаємо у духовці 10 хвилин.

До речі, лаваш можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Це не займе багато часу.