Нагодуєте сім’ю за 10 хвилин: такої закуски з лаваша ви ще не куштували
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Різноманітні закуски — чудове рішення, яке допоможе вам швидко пригостити гостей чимось смачним або вгамувати раптовий голод. Рецептів їх неймовірна безліч, проте сьогодні ми приготуємо закуску з лаваша.
"Главред" пропонує незвичайну начинку для такої закуски — картопляне пюре. Такі ситні та хрумкі трубочки сподобаються всім без винятку!
Як приготувати трубочки з лаваша з начинкою з картоплі.
Інгредієнти:
- картопля — 3 шт.;
- твердий сир – 120 г;
- кріп петрушка;
- часник, сіль — до свого смаку;
- кунжут для посипання.
Спосіб приготування:
- Картоплю чистимо, миємо, ріжемо і відварюємо в підсоленій воді до готовності. Робимо картопляне пюре, до якого додаємо невелику кількість вершкового масла.
- Зелень миємо та дрібно ріжемо, сир натираємо на великій тертці. Додаємо їх у картопляне пюре, начинку на трубочки ретельно перемішуємо.
- Лаваш ріжемо тонкими смужками, намазуємо на кожну смужку начинку та згортаємо трубочки.
- Духовку розігріваємо до 200 градусів, форму для запікання застеляємо пергаментним папером.
- Трубочки перекладаємо у форму, змащуємо оливковою олією, посипаємо кунжутом і випікаємо у духовці 10 хвилин.
До речі, лаваш можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Це не займе багато часу.