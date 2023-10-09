Це польське печиво замінить і омлети, і бутерброди на сніданок

Радуватиме і сім’ю на сніданках, і гостей на святковому столі

Печиво — це неймовірна смакота. Коли ми дивимося на асортименти в супермаркеті, здається, що простіше купити печиво, ніж спекти. Однак ми розвіємо цей міф: для приготування домашньої випічки потрібний простий набір продуктів і трохи часу. Ви можете переконатися в цьому, приготувавши хмиз за польським рецептом.

Якщо ви вже куштували цю смакоту, пропонуємо приготувати польське печиво мазурки за рецептом Shuba. Ця традиційна випічка зазвичай готується на основі пісочного тіста, її можуть начиняти солодкою масою із фруктів, шоколадом або кремом, покривати глазур’ю, желе або сухофруктами. Однак сьогодні ми приготуємо її із сухофруктами.

Як приготувати польське печиво мазурки з сухофруктами

Інгредієнти на 4 порції:

цукор — 250 г;

яйця курячі — 4 шт.;

борошно пшеничне — 200 г;

родзинки — 100 г;

курага — 100 г;

арахіс — 100 г;

цукати — 100 г;

розпушувач — 10 г;

сіль — 1/8 ч. л.;

цукрова пудра — 20 г.

Спосіб приготування:

Яйця розітріть із цукром. Туди додайте промиті родзинки, нарізану курагу, подрібнені горіхи, цукати та все ретельно перемішайте. В отриману масу всипте просіяне борошно і розпушувач. Знову ретельно перемішайте. Викладіть рівним шаром тісто на застелене пергаментом деко. Випікайте печиво 30 хвилин при 180°C. Готове печиво мазурки наріжте ромбами або квадратиками, посипте цукровою пудрою та подавайте до столу.

А щоб випічка довго не черствіла, достатньо додати в тісто один інгредієнт. Користуйтеся хитрощами "Телеграфа" та готуйте із задоволенням!