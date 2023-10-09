Пальчики оближете від задоволення: у цьому печиві немає ні грама цукру

Діти не здогадаються, що печиво без цукру

Смачним печивом хочеться поласувати за будь-якої погоди. Звичайно, можна купити щось солодке, але приготувати вдома — це завжди цікавіше та корисніше

Сьогодні разом із Shuba приготуємо вівсяне печиво. Цією смакотою можуть ласувати діти — адже в десерті немає ні грама цукру: тільки вівсяні пластівці, яблука, родзинки та яйце. Цей рецепт стане улюбленим і у вас, і ваших дітей.

Як приготувати вівсяне печиво без цукру

Інгредієнти на 6 порцій:

пластівці вівсяні — 150 г;

яблука — 2 шт.;

родзинки — 100 г;

яйце куряче, велике — 1 шт.

Спосіб приготування:

Родзинки залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Через вказаний час злийте воду, відкиньте родзинки на паперовий рушник, щоб вони обсохли. Яблука помийте та очистьте від шкірки й виріжте серцевину. М’якуш наріжте невеликими шматочками, відправте в блендер і збийте до пюреподібного стану. В окремій мисці збийте яйце до однорідного стану. Додайте вівсяні пластівці, яблука та родзинки, ретельно перемішайте і залиште на 15 хвилин. З тіста сформуйте невеликі круглі печива і покладіть їх на деко із застеленим пергаментним папером. Печиво відправте запікатися в розігріту на 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.

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