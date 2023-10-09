Аж слинки потечуть: найсмачніші курячі крильця
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Курячі крильця можна подавати до столу як самостійне блюдо або доповнити овочами та зеленню
Курячі крильця є чудовою закускою для посиденьок з друзями чи пікніку. Їх також можна приготувати на обід чи вечерю, а смак цієї страви змінюватиметься залежно від маринаду.
У медово-соєвому соусі курячі крильця виходять ніжними та соковитими з хрумкою скоринкою. А рецептом поділилися на порталі "shuba".
Як приготувати курячі крильця у медово-соєвому маринаді
Інгредієнти:
- Курячі крильця — 500 г;
- Мед — 2 ст. л.;
- Соус соєвий — 2 ст. л.;
- Гірчиця — 1 ст. л.;
- Зубчики часнику – 2 шт.;
- Сіль – за смаком;
- Перець чорний мелений — за смаком;
- Перець червоний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Крильця промийте, відріжте все зайве, просушіть паперовим рушником, викладіть в миску, посоліть, поперчіть.
- В окремій посудині змішайте мед, соєвий соус, гірчицю, пропустіть через прес часник. Залийте цим маринадом м'ясо та добре перемішайте. Залиште маринуватися на кілька годин.
- Викладіть крильця на деко та запікайте близько 40 хвилин у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці. Періодично перевертайте м'ясо.
А якщо ви любите експериментувати з маринадами для м'яса, рекомендуємо також приготувати шашлик у маринаді з чаю. Ця страва виходить дуже ніжною і просто тане у роті.