Аж слинки потечуть: найсмачніші курячі крильця

Курячі крильця можна подавати до столу як самостійне блюдо або доповнити овочами та зеленню

Курячі крильця є чудовою закускою для посиденьок з друзями чи пікніку. Їх також можна приготувати на обід чи вечерю, а смак цієї страви змінюватиметься залежно від маринаду.

У медово-соєвому соусі курячі крильця виходять ніжними та соковитими з хрумкою скоринкою. А рецептом поділилися на порталі "shuba".

Як приготувати курячі крильця у медово-соєвому маринаді

Інгредієнти:

Курячі крильця — 500 г;

Мед — 2 ст. л.;

Соус соєвий — 2 ст. л.;

Гірчиця — 1 ст. л.;

Зубчики часнику – 2 шт.;

Сіль – за смаком;

Перець чорний мелений — за смаком;

Перець червоний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Крильця промийте, відріжте все зайве, просушіть паперовим рушником, викладіть в миску, посоліть, поперчіть. В окремій посудині змішайте мед, соєвий соус, гірчицю, пропустіть через прес часник. Залийте цим маринадом м'ясо та добре перемішайте. Залиште маринуватися на кілька годин. Викладіть крильця на деко та запікайте близько 40 хвилин у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці. Періодично перевертайте м'ясо.

А якщо ви любите експериментувати з маринадами для м'яса, рекомендуємо також приготувати шашлик у маринаді з чаю. Ця страва виходить дуже ніжною і просто тане у роті.