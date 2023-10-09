Коли часу обмаль: шоколадний пудинг, що зведе з розуму

Від цього десерту будуть в захваті усі любителі шоколаду

Шоколадний пудинг — це ніжний і смачний десерт, який підніме ваш настрій та побалує смакові рецептори. Аби ним посмакувати не обов'язково використовувати магазинну суміш із великою кількістю емульгаторів та консервантів.

Натомість повітряну смакоту можна легко приготувати вдома із доступних інгредієнтів. А рецептом десерту із нами поділилися на порталі "Пляшка".

Як приготувати шоколадний пудинг

Інгредієнти:

Молоко — 500 мл;

Цукор — 60 г;

Борошно — 20 г;

Какао — 20 г;

Жовток — 1 шт.;

Шоколад гіркий — 80 г;

Вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування:

Сипучі складові добре перемішати. Додати 1 стакан молока та жовток, перемішати. Молоко, що залишилося, підігріти у каструлі на середньому вогні. Додати до нього шоколадну суміш та помішуючи вінчиком довести майже до кипіння. Коли маса почне густіти, вогонь необхідно зменшити та безперервно помішувати до появи перших бульбашок. Проварити ще 30 секунд. Додати до шоколадного крему масло та шоколад, дочекатися розчинення. Швидко розлити шоколадну масу по формочках, прикрасити горішками. Коли вона вистигне, переставити у холодильник.

А якщо ви любитель шоколаду, рекомендуємо приготувати шоколадну смакоту за рецептом "Телеграфа". Таких ласощів ви не знайдете в жодному магазині.