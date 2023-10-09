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Вийде ціла гора котлет за копійки: як бюджетно нагодувати всю сім'ю

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Такі котлетки смакуватимуть з картопляним пюре, кашами або макаронами на обід чи вечерю
Такі котлетки смакуватимуть з картопляним пюре, кашами або макаронами на обід чи вечерю. Фото apostrophe.ua

Ніжні й ситні печінкові котлети з легкістю урізноманітнюють раціон, коли звичні котлети вже набридли

Їсти печінку шматочками люблять далеко не всі. Але ймовірність того, що близьким сподобаються печінкові котлети суттєво зростає.

Це не тільки варіант поживної й смачної вечері, а також досить бюджетна страва. А рецепт смакоти нам пропонують на YouTube-каналі "MarinaStar81".

Як приготувати печінкові котлети

Інгредієнти:

  • печінка куряча – 500 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – 2 ст. л.;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування:

  1. Печінку промити, відрізати зайве, просушити паперовими рушниками, та нарізати невеликими шматочками.
  2. Цибулю нарізати кубиками, додати до печінки.
  3. Додати яйця та борошно, перемішати, посолити та поперчити.
  4. Обсмажити котлети на сковороді з обох сторін до рум'яної скоринки.

Якщо ви любите печінку, рекомендуємо також приготувати її з яблуками. Таке поєднання субпродукту із кислуватим фруктом особливо смакує.

Теги:
#Печінка #Субпродукти #Котлети #Готуємо вдома