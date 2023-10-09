Вийде ціла гора котлет за копійки: як бюджетно нагодувати всю сім'ю

Ніжні й ситні печінкові котлети з легкістю урізноманітнюють раціон, коли звичні котлети вже набридли

Їсти печінку шматочками люблять далеко не всі. Але ймовірність того, що близьким сподобаються печінкові котлети суттєво зростає.

Це не тільки варіант поживної й смачної вечері, а також досить бюджетна страва. А рецепт смакоти нам пропонують на YouTube-каналі "MarinaStar81".

Як приготувати печінкові котлети

Інгредієнти:

печінка куряча – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

борошно – 2 ст. л.;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Печінку промити, відрізати зайве, просушити паперовими рушниками, та нарізати невеликими шматочками. Цибулю нарізати кубиками, додати до печінки. Додати яйця та борошно, перемішати, посолити та поперчити. Обсмажити котлети на сковороді з обох сторін до рум'яної скоринки.

Якщо ви любите печінку, рекомендуємо також приготувати її з яблуками. Таке поєднання субпродукту із кислуватим фруктом особливо смакує.