Вийде ціла гора котлет за копійки: як бюджетно нагодувати всю сім'ю
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Ніжні й ситні печінкові котлети з легкістю урізноманітнюють раціон, коли звичні котлети вже набридли
Їсти печінку шматочками люблять далеко не всі. Але ймовірність того, що близьким сподобаються печінкові котлети суттєво зростає.
Це не тільки варіант поживної й смачної вечері, а також досить бюджетна страва. А рецепт смакоти нам пропонують на YouTube-каналі "MarinaStar81".
Як приготувати печінкові котлети
Інгредієнти:
- печінка куряча – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 2 ст. л.;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Печінку промити, відрізати зайве, просушити паперовими рушниками, та нарізати невеликими шматочками.
- Цибулю нарізати кубиками, додати до печінки.
- Додати яйця та борошно, перемішати, посолити та поперчити.
- Обсмажити котлети на сковороді з обох сторін до рум'яної скоринки.
Якщо ви любите печінку, рекомендуємо також приготувати її з яблуками. Таке поєднання субпродукту із кислуватим фруктом особливо смакує.