Салат, що замінить вечерю: за кілька хвилин страва на столі

Навіть з простих інгредієнтів можна приготувати вишуканий, ситний салат, що сподобається кожному

Коли гості на порозі або приходиш додому голодний, багато часу на приготування їжі не залишається. Аби не закидатися снеками, можна приготувати ситну та поживну вечерю досить швидко за умови, що базові продукти є у холодильнику.

Для салату із пекінської капусти можна використовувати, як відварене, так і копчене м'ясо курки. А рецепт смачної страви нам пропонують на порталі "maximum".

Як приготувати салат з пекінської капусти з куркою

Інгредієнти:

Капуста пекінська — 230 г;

Куряче філе — 200 г;

Сир твердий — 80 г;

Сухарики – 100 г;

Майонез – 2 ст.л.;

Сіль;

Спосіб приготування:

Пекінську капусту та філе наріжте тонкими смужками. Сир натріть на терці. Змішайте все у мисці, посоліть, заправте майонезом. Зверху посипте сухариками.

Якщо ви любите салати рекомендуємо також варіант цієї страви з курячим філе, кукурудзою та маринованою цибулею за рецептом "Телеграфа". Приготувати такий салат досить просто, але він вразить вас неперевершеним смаком та яскравими кольорами.