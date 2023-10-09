Найпростіший сніданок: ця піца стоятиме на столі вже за 10 хвилин

Дуже проста та смачна забаганка на сніданок чи обід

Ми розповідали, як смачно приготувати деруни. Тепер ділимось рецептом простої та ситної страви. Швидка піца на сковороді може врятувати, коли потрібно зробити щось ситне та оригінальне.

Рецепт максимально простий. Як готувати піцу, розповіли на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

Борошно — 9 ст. л.

Розпушувач — 1 ч. л.

Вода — 7-8 ст. л.

Олія — 3 ст. л.

Ковбаса

Сир

Кетчуп

Спосіб приготування:

Потрібно змішати разом борошно, розпушувач, воду та олію. Отримуємо тісто. Заготовку потрібно на 20 хвилин залишити у холодильнику. В цей час можна зайнятись начинкою. Нарізаємо ковбасу, томати, натираємо сир. Загалом начинку можна брати будь-яку, яка вам подобається. Також резонно буде використати на таку піцу залишки сиру чи сосисок з холодильника. Тісто слід дістати з холодильника. Одразу ставимо на вогонь сковороду з невеликою кількістю олії — вона повинна прогрітися. Розкочуємо тісто в пласт та кладемо на розігріту з олією сковороду. Накриваємо кришкою та близько п’яти хвилин тримаємо на вогні. Змащуємо заготовку для піци кетчупом або будь-яким іншим улюблений соус, який буде поєднуватися з начинкою. Викладаємо зверху начинку та накриваємо кришкою. Готуємо ще 5-10 хвилин.

Піца виходить смачна та поживна. Також ми ділились рецептом смачного курячого рулету.