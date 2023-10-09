Всього 15 хвилин — і торт в холодильнику: ідеальний "Пломбір" до чаю

Продукти для торта потрібні найпростіші

Ми розповідали, як приготувати простий та смачний торт без випічки. Рецептів, що не потребують духовки, є велика кількість, і кожен може підібрати для себе щось підходяще.

Разом із порталом "Господинька" ділимось рецептом торта "Пломбір". Його цілком реально приготувати за 15 хвилин. На смак він справді нагадує усіма улюблене морозиво пломбі.

Інгредієнти:

Яйця 2 шт.

Цукор 150 г

Ванільний цукор 1 ч. л.

Сметана 500 г

Крохмаль 3 ст. л.

Вершкове масло 50 г

Для коржів:

Борошно 250 г

Цукор 70 г

Вершкове масло 150 г

Горіхи

Спосіб приготування:

В каструлі замішуємо яйця з цукром, ванільним цукром, крохмалем. Повинна бути однорідна маса. Додаємо сметану та перемішуємо. Ставимо на середній вогонь, помішуємо під час варіння. Крем має загустіти.Наприкінці додаємо вершкове масло. Переливаємо в миску, щоб скоріше охолонув. Накриваємо харчовою плівкою "в контакт". До борошна додаємо цукор, на терці натираємо масло. Змішуємо їх та розтираємо на крихту. Обсмажуємо ці крихти до золотистого на сухій сковорідці. У форму, застелену плівкою, викладаємо частину крихти. Формуємо з крихти перший шар. Заливаємо кремом. Так повторюємо ще двічі. Між шарами додаємо подрібнені горіхи. Ставимо у холодильник на 2-3 години, а ще краще на цілу ніч.

Виходить надзвичайно смачно. Також ми ділились рецептом смачного гарбузового мармеладу.