Найсмачніша варіація: після цих бутербродів гості оближуть тарілку

Просту та ефектну закуску можна зробити ще смачнішою

Ми розповідали, як до святкового столу приготувати смачний курячий рулет. Тепер ділимось рецептом ефектних бутербродів зі шпротами.

Здавалось би, немає нічого складного у тому, щоб змастити хліб маслом, а зверху викласти по рибинці і скибочці лимона. Разом із порталом Pixelinform розповідаємо, як приготувати ці прості бутерброди набагато смачніше, ніж у традиційному рецепті.

Інгредієнти:

Батон

Вершкове масло

Шпроти

Огірок чи помідор

Майонез

Часник

Шпинат (або будь-яка інша зелень)

Спосіб приготування:

Батон нарізаємо. Шматочки потрібно обсмажити з двох боків на сковорідці з додаванням вершкового масла. Для намазки в глибокій тарілці змішуємо майонез із подрібненим часником. Це можна зробити, поки скибки хліба підрум’янюються. Коли хліб трошки охолоне, наносимо намазку на батон. Зверху викладаємо огірки або помідори нарізані на кружечки. Вже на шматочки овочів викладаємо самі шпроти. Зверху на бутерброди викладаємо по листочку шпинату, за бажанням можна також додати кріп або петрушку.

Таку страву можна сміливо подавати до столу — буде дуже смачно. Також ми ділились рецептом ситного баклажанового салату.